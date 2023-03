De Maria difende l’amministrazione

Patrioti o partigiani? Nella battaglia della toponomastica bolognese, il parlamentare Andrea De Maria (Pd) si schiera dalla parte dell’amministrazione. "Vorrei dire che trovo davvero infondata la polemica, che prosegue, sulla scelta del Comune di Bologna sulla toponomastica rispetto alle vie e piazze intitolate ai partigiani", scrive De Maria su Facebook. L’ex sindaco di Marzabotto incalza: "Si tratta di una scelta peraltro fatta senza alcun intento di carattere politico. I partigiani si sono sempre definiti patrioti e viceversa. Non lo erano i fascisti della Repubblica sociale italiana, al servizio degli invasori nazisti".

La Resistenza "è stata considerata dai combattenti per la libertà – continua il parlamentare dem – il secondo Risorgimento. Indipendenza nazionale, conquista delle libertà democratiche, riscatto sociale erano tutti presenti nel movimento partigiano". Un movimento "unito, nella lotta antifascista, nel Comitato di liberazione nazionale. E sinceramente, come ha giustamente ricordato il sindaco Matteo Lepore – sottolinea De Maria – a

Bologna questo lo sappiamo bene. Perché siamo città medaglia d’oro della Resistenza come lo è Marzabotto, in un territorio che più di ogni altro in Italia ha contribuito a conquistare la libertà per l’intera comunità nazionale, anche per chi allora combatteva dall’altra parte".

Più critico un altro ex amministratore pubblico, esponente del Pd, Aldo Bacchiocchi. "Sommessamente, per quel poco che ho studiato le vicende storiche dell’antifascismo e quelle del Pci, mi ricordo bene che ’patriota’ è stata – ed è – ’locuzione di sintesi che invera l’epopea del partigiano’.Mirabili furono, e si possono reperire, le lezioni di Giorgio Amendola che fu anche responsabile militare che diresse l’attentato di via Rasella a Roma". Poi, Bacchiocchi cita l’ex presidente della Repubblica Azeglio Ciampi.

"Secondo la lezione di Ciampi, il termine ’patria’ comprende la lotta per la libertà che, in varie sedi, fu combattuta. E Luigi Longo volle che nelle occasioni importanti il tricolore affiancasse la bandiera rossa con falce e martello". La conclusione: "Patriota dunque significa, nel modo più alto, partigiano – chiude –. È la peculiarità della lotta antifascista, che vide protagonisti una pluralità di componenti ideali e militari"