De Maria solidale con l’Arma. Il deputato Pd alla sinistra:: "Strano opporsi a una scuola"

Bologna, 8 aprile 2024 – "Questa spirale di violenza per le nuove scuole Besta è sbagliata. Ribadisco la mia solidarietà ai carabinieri feriti". Andrea De Maria, deputato Pd, non lascia spazio ad ambiguità dopo le parole del sindaco Matteo Lepore che nei giorni scorsi avevano fatto discutere.

Il fatto che il sindaco non abbia subito manifestato la solidarietà alle forze dell’ordine, limitandosi a chiedere chiarezza per il giovane arrestato con il taser, è stato un errore?

"Non ho dubbi: l’impegno delle forze dell’ordine per garantire la legalità va sostenuto. A chi di loro è rimasto ferito, va tutta la mia riconoscenza e la mia solidarietà. Come ribadisco tutta la mia vicinanza alle giornaliste insultate. Ho sentito Matteo più volte in questi giorni. Siamo in piena sintonia sull’importanza del dialogo per evitare una spirale di conflitto, come sulla riconoscenza alle forze dell’ordine".

Il viceministro Bignami ha accusato Lepore di "gettare ombre sull’operato dell’Arma". Che cosa ne pensa?

"Sono dichiarazioni infondate e inutilmente polemiche. Al centrodestra dico di non strumentalizzare quanto sta accadendo. Ricordo che il 7 ottobre scorso Bignami e Fratelli d’Italia erano alle Besta per contestare l’ intervento in atto. Fanno due parti in commedia. Mi spiace, ma vedo che il merito dei problemi interessa poco. Conta solo poter criticare l’amministrazione".

Dopo gli scontri oggi Lepore incontrerà il comitato delle Besta. Un buon segnale?

"Sostengo l’ iniziativa del sindaco: giusto si riapra un’occasione di confronto e di dialogo. Questa spirale di conflitto e violenza che si sta aprendo non aiuta a risolvere i problemi ed è sbagliata per Bologna".

Basta una nuova scuola e l’abbattimento di qualche albero per arrivare a tutta questa tensione?

"Il progetto porterà a piantare nuovi e più alberi e a realizzare un nuovo edificio scolastico di qualità, come illustrato dal sindaco e dall’assessore Simone Borsari. È certo legittimo contestarlo, purché si scelgano metodi democratici. La scelta di metodi violenti non è mai accettabile. Pensiamo anche ai ragazzi e alle loro famiglie che non meritano di essere coinvolti in questo tipo di conflitto. Tra l’altro ritengo singolare che ci siano forze che si definiscono di sinistra che protestano perché si sta realizzando una nuova scuola...".

Anche nel Pd non mancano le fibrillazioni per le Europee. Stefano Bonaccini sembra più titubante sulla sua corsa...

"Sta raccogliendo pareri fra amministratori e dirigenti politici in Emilia-Romagna. Una dimostrazione di saggezza e radicamento sul territorio. Giusto che poi decida lui. Certo è determinante che, in caso di candidatura, Stefano sia capolista".