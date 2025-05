De Maria: "Uniti e più forti nel 2027. L’autonomia del Pd sarà garantita"

L’unità non è mai un dogma, ha senso se vi è una condivisione vera di un progetto politico. Però è certamente un punto importante, quando la si raggiunge, per la credibilità e la forza del nostro partito. A Bologna ci siamo riusciti. Andrea De Maria, deputato dem, nome forte dell’ala riformista, è soddisfatto dell’accordo unitario tra le anime del partito che porterà oggi alla candidatura ufficiale di Enrico Di Stasi a segretario provinciale del Pd.

L’accordo tra progressisti e riformisti arriva dopo il passo di lato di Federica Mazzoni, segretaria Pd uscente...

"Il passo indietro di Federica è stato un gesto di responsabilità di grande valore. Ma è contata molto la volontà condivisa di mettere in campo un percorso unitario. Sia al congresso regionale, sia a quello di Bologna. Il contesto è quello di governo unitario del Pd a livello nazionale, quindi già a partire da Schlein e Bonaccini".

Con Di Stasi che Pd immagina? Si ricuciranno le divisioni 2021?

"Quando abbiamo votato all’ unanimità in Direzione di Bologna il documento sulla riorganizzazione dei circoli abbiamo condiviso l’esigenza di una nuova fase per il Pd nel nostro territorio. Un partito che sia più radicato e veda i circoli maggiormente protagonisti. Che sostenga la nostra azione di governo, in tutti i livelli istituzionali, con capacità di proposta e di rappresentanza delle nostre comunità. Che sappia rappresentare insieme le priorità della città di Bologna e di tutti i comuni della Città metropolitana. Che dia vita a un gruppo dirigente autorevole, che rappresenti tutto il partito oltre le appartenenze di area".

Si è detto che per l’intesa ci si è messo più tempo perché andavano definiti gli assetti 2027 (Comunali e Politiche): che riflessi si avranno?

"Le nostre priorità per il 2027 sono tornare a vincere a Bologna e contribuire a una alternativa al governo di destra a livello nazionale. Certo questo congresso unitario ci rende più forti per affrontare queste sfide".

Gli incarichi di Di Stasi in Hera e nello staff di Lepore (è capo della segreteria politica in Città metropolitana) potranno essere ostacoli? Quando sarà segretario dovrà dimettersi?

"Su questo valuterà Enrico come meglio fare: è un dirigente di grande esperienza, capacità e intelligenza. Lo conosco da tempo e so che sarà all’ altezza del compito. So anche che assicurerà piena autonomia politica al partito e sarà garante dell’unità che abbiamo condiviso".

Questa candidatura unitaria è una vittoria dei riformisti?

"È una vittoria di tutto il Pd".

La componente femminile non rischia di essere sotto rappresentata senza una segretaria donna?

"Nel gruppo dirigente del Pd di Bologna ci sono donne di grande capacità che sono già protagoniste. Ed è giusto siano ulteriormente valorizzate".

Lepore ha confermato che si ricandiderà per il bis. Teme contraccolpi visti i malumori per i cantieri? Bologna è contendibile?

"I tanti cantieri comportano disagi, ma sono una grandissima opportunità per la città. Un partito più protagonista sarà un punto di forza per sostenere oggi l’amministrazione comunale e nel 2027 la ricandidatura di Lepore. Poi, si sa, non c’è più un’elezione che ha un risultato certo. Ma, lo dico tra i tanti esempi, anche la commissione parlamentare periferie di cui sono segretario ha messo in evidenza le eccellenze dell’azione di governo di Bologna".