De Micheli: "Congresso dem arido sulle idee Alla fine i tesserati non hanno deciso niente"

Congresso "arido sulle idee". Con regole sbagliate. "Non le voterò neanche sabato all’assemblea, ma farò di tutto perché questo congresso sia un successo", assicura Paola De Micheli (foto), candidata alla segreteria nazionale dem, molto critica sulla cornice normativa con cui si svolgerà la sfida interna.

Da mesi l’ex ministra predica un partito "degli iscritti". Invece, "le persone che hanno la tessera non hanno deciso niente, metteranno solo la croce sul candidato", avverte la De Micheli, che dopo il via libera alle regole spera "in una discussione vera sui contenuti".

La De Micheli ha parlato di Pd alla presentazione del suo libro Concretamente, prima le persone, presentato ieri sera alla libreria Ambasciatori. "Alla guida del Pd? Serve una donna militante", dice.. Troppo inesperta la neo-iscritta Elly Schlein. "Credo che si debbano affrontare le sfide quando si è pronti", sostiene l’ex ministra alle Infrastrutture.

"Penso che per cambiare il Pd bisogna conoscere molto bene il partito ed essere molto liberi. Per questo non ho elemosinato il sostegno delle correnti, altrimenti non sarei così libera di dire le cose che dico".

Per quanto riguarda la militanza, "io corro il rischio opposto: di non essere la novità. Ma ritengo che l’esperienza in questo momento sia molto più importante della novità".

Oggi, intanto, la De Micheli toccherà le 50 province già toccate nel corso del suo tour congressuale. "Gli iscritti in questo partito non contano mai una mazza. I miei competitor non colgono questo punto. Bonaccini vuole il partito degli eletti, la Schlein vuole un partito movimento. Sono due modelli che a me non vanno bene, io voglio il partito degli iscritti".

Finita la stagione della "responsabilità a tutti i costi", per la De Micheli è il momento di avere "nettezza e radicalità", al posto dei tanti "un po’ un po’" visti in questi anni. Ad esempio, sulla autonomia "io sono contraria", perché le diseguaglianze sono già forti nel Paese. "Altrimenti – sottolinea – è subalternità".