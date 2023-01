De Micheli e la sfida all’emiliana "I circoli a Bologna mi voteranno E da voi che bell’idea lo Ius Soli"

di Paolo Rosato "In tanti mi ricordano le infrastrutture che ho sbloccato. come il Passante di Bologna, che con il governo giallo-verde aveva rallentato, o come la Tav, sbloccata nell’assoluto silenzio comunicativo dovuto al periodo Covid. Ecco, fare le infrastrutture è un potente strumento contro le disuguaglianze in Italia". Non si ferma mai, da due mesi, Paola De Micheli. L’ex ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti del secondo governo Conte l’abbiamo intercettata telefonicamente mentre era diretta a Brescia, ma ogni giorno l’agenda è piena: c’è un congresso Pd da vincere, e De Micheli ha le idee chiarissime. "Questa candidatura è figlia sicuramente di una storia personale, ma si fonda su idee e relazioni territoriali. sto lavorando insieme a tante persone a una nuova epoca di diritti sociali: bisogna riscrivere lo statuto dei lavoratori, che deve diventare lo statuto ‘dei lavori’". Intanto infrastrutture e transizione energetica sembrano sparite dal dibattito politico. "Pensi, noi avevamo creato il ‘conta opere’. Oggi invece il governo racconta ideologie buttando fumo negli occhi dei cittadini senza fare nulla. Ma i problemi veri presto busseranno, tornerà il tema su come finanziare la transizione ambientale, non si stanno adoperando sulla ricerca di fonti alternative che abbiano la densità energetica dei fossili". Lei parlava...