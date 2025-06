De Pascale attacca il governo: "Dia risposte e non denunce. Decreto sicurezza da cambiare"

"Il decreto sicurezza? Va cambiato, lo dicono tutti i penalisti italiani...La voce dei lavoratori e delle lavoratrici merita risposte concrete, non denunce". Michele de Pascale, governatore dell’Emilia-Romagna, si scaglia contro la misura dell’esecutivo per effetto della quale i manifestanti che hanno bloccato la tangenziale per chiedere il rinnovo del contratto dei metalmeccanici rischiano fino a 2 anni di reclusione per il reato di blocco stradale. Una misura che "non è assolutamente proporzionata rispetto a un corteo pacifico. Noi lo diciamo da tempo che il decreto sicurezza è profondamente sbagliato e che non è possibile che ci si accanisca su condotte che non dovrebbero avere rilevanza penale". La protesta delle tute blu bolognesi "dimostra che avevamo ragione", insiste il presidente della Regione, e attacca il governo per un "uso strumentale e propagandistico del diritto penale, che porta a criminalizzare il dissenso e la protesta sociale". In quest’ottica, il "codice penale deve servire a tutelare la collettività da comportamenti realmente pericolosi, non a silenziare rivendicazioni legittime", insiste il governatore. Entrando nel merito della protesta, poi, spiega che "dopo 26 mesi consecutivi di calo della produzione industriale, un’inflazione che ha eroso il potere d’acquisto e la totale assenza di politiche industriali del governo, i metalmeccanici hanno tutto il diritto di far sentire la propria voce". Da qui, "è assurdo che per effetto del Decreto sicurezza del governo Meloni, difendere il proprio lavoro e il proprio stipendio, senza alcun atto violento, nessun danno e nessuna minaccia, possa diventare reato".

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia, che ieri ha partecipato alla prima parte della manifestazione senza però entrare in tangenziale. "Non credo che si arriverà alle denunce e comunque non credo che se arrivassero reggerebbero davanti ad alcun tribunale. La norma credo sia incostituzionale, ma lo vedremo". In ogni caso, continua l’assessore, "se si arrivasse a questo punto sarebbe un errore e, se si dicesse che non è un errore ma un obbligo di legge, sarebbe la conferma definitiva che quella legge è profondamente sbagliata e liberticida". Per Paglia misure come la norma che punisce il ’blocco stradale’ fino a 2 anni di carcere "non appartengono alla storia giuridica di questo Paese, né a quella presente".

L’assessore non commenta la decisione sull’ingresso nel nodo autostradale ("non tocca a me entrare nella modalità di lotta che i soggetti sociali scelgono") e respinge le accuse di chi, come il meloniano Galeazzo Bignami, dice che gli organizzatori hanno cercato un incidente ad hoc per screditare l’operato del governo. "Non è la prima volta che ci sono manifestazioni simili. La politica pensi a come affrontare i veri problemi del lavoro, non a quale tipo di i lotta mettono in atto le organizzazioni sindacali", conclude Paglia.