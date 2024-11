De Pascale e il campo largo il 15 in piazza Santo Stefano

L’evento di chiusura di Michele de Pascale, candidato di centrosinistra, come anticipato dal Carlino, si terrà sotto le Due Torri con tutti i candidati delle liste che lo sostengono il 15 novembre. La location prescelta per la grande reunion del campo largo? Piazza Santo Stefano. All’evento, che prenderà il via a partire dalle 20, parteciperanno i candidati delle cinque liste che compongono la coalizione di centrosinistra a sostegno della corsa del sindaco di Ravenna. Una scelta, questa, dettata dalla volontà di puntare i riflettori su di loro e non sui leader nazionali. La segretaria del Pd Elly Schlein, dal canto suo, parteciperà almeno a due iniziative: il 9 sarà a Rimini e il 13 a Reggio Emilia, quindi in una piazza romagnola e in una emiliana, ma si vocifera che potrebbe passare anche sotto le Torri.

Ma il calendario è in definizione e in questi giorni si sta lavorando su eventi in tutte le città più importanti dell’Emilia-Romagna, visto che per il rush finale de Pascale vuole puntare su una campagna elettorale itinerante. Piazza Santo Stefano è una location insolita per le manifestazioni del centrosinistra. A sceglierla è stato lo stesso de Pascale. Una suggestione inevitabile è dettata dal fatto che proprio su piazza Santo Stefano, precisamente in via Gerusalemme, si trova la casa dell’ex premier Romano Prodi, il federatore dell’Ulivo. Da capire se il Professore presenzierà in qualche modo alla manifestazione per de Pascale, che della ricerca del campo largo ha fatto la sua cifra tanto a Ravenna quanto in questa campagna elettorale.

Nei prossimi giorni, comunque, è attesa la carica di big del centrosinistra. Il 14 novembre (data anche del duello al teatro Duse tra Michele de Pascale ed Elena Ugolini organizzato dal Carlino) arriverà in città Giuseppe Conte dopo un tour in regione (venerdì, infatti, sarà a Rimini e Ravenna; sabato a Ferrara e Reggio Emilia).

Giovedì è, invece, la volta di Carlo Calenda che sarà ai Magazzini Generativi di via Emilia Levante con i candidati di Azione, Serse Soverini e Mara Mucci, in corsa con la lista dei Riformisti ’Emilia-Romagna futura’, e l’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Colla. Sabato, invece, è la volta di Riccardo Magi che al Costarena di via Azzogardino presenterà i candidati di +Europa sempre in corsa nella lista dei Riformisti.