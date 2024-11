De Pascale e il fortino rosso. In duemila per l’ultimo sprint: "A Bologna avremo grandi risultati"

"Sono sicuro che nella provincia di Bologna ci saranno i risultati migliori", taglia corto il candidato di centrosinistra arrivato sul sagrato delle Sette Chiese, dopo un abbraccio con il sindaco Matteo Lepore. In piazza spunta anche uno striscione pro sindaco, dopo gli attacchi di Giorgia Meloni per gli scontri di sabato scorso e gli strali di Elena Ugolini proprio indirizzati al primo cittadinio seguendo il refrain: "Se votate me, mandate a casa lui". "Bologna non si piega, solidarietà al suo sindaco", recita lo striscione. In piazza qualcuno si chiede se ci sarà l’effetto Bologna, nel bene o nel male. Se, infatti, il capoluogo da sempre attrae consensi Pd come una calamita, toccando quote da ’partitone’, il grande interrogativo in queste elezioni Regionali è se anche questa volta lo stesso copione si ripeterà.

De Pascale non ha dubbi e, dal palco, rimanda il sostegno a Lepore, attaccando la decisione di far sfilare i ’La Rete dei Patrioti’ a due passi dalla stazione. Parole che infiammano una piazza piena, con circa duemila persone, tra militanti Pd, sostenitori e candidati del campo largo, lo stato maggiore del Pd, dal segretario regionale Luigi Tosiani alla leader locale Federica Mazzoni. In prima fila anche Stefano Bonaccini, Irene Priolo, l’assessore regionale Vincenzo Colla, il responsabile organizzazione dem Igor Taruffi. Ma la vera guest star arriva poco prima delle 21 ed è Romano Prodi, accolto con grandi applausi, accompagnato da de Pascale e il capolista dei ’civici’ Andrea Babbi.

"Vincerà un romagnolo...", il pronostico dell’ex premier. Il sindaco di Ravenna replica con una battuta: "Ci sono opportunità per tutti". L’ex premier insiste: "Vedo tanti problemi nel mondo, ma non in Emilia-Romagna", dice fiducioso, lanciando la volata al candidato di centrosinistra che ha scelto proprio piazza Santo Stefano, a pochi passi dalla casa del fondatore dell’Ulivo, per chiudere una campagna elettorale su e giù per l’Emilia-Romagna. Lo sguardo del Professore va alle urne di domani e lunedì, con ottimismo: "Se vediamo la piazza, direi che va bene". Il pronostico ha una "prova" inequivocabile: "Giorgia Meloni lunedì non è venuta (all’evento per Elena Ugolini; ndr) perché quando perde, non va. È più che un’indagine demoscopica", ironizza. In piazza ci sono persone da tutta la regione, tra candidati del campo largo, sostenitori e militanti Pd, dirigenti del partito.

"Abbiamo scelto di andare in tutte le piazze, di fare una campagna aperta mentre la destra ha fatto una campagna chiusa, con pochi confronti", dice il candidato del campo largo, dopo aver abbracciato lo stato maggiore del Pd e, poco prima, anche il senatore Pier Ferdinando Casini. Il palco (e la musica dei Black Eyed Peas) accolgono l’aspirante presidente che ripete come un mantra l’appello al voto degli ultimi giorni: "Un’affluenza al 50 per cento è il minimo indispensabile", evocando la soglia minima di soddisfazione. Prodi dalla prima fila carica le truppe: "Abbiamo un grande candidato, delle forti liste che lo appoggiano, una cosa bella", dice. Chiude la serata La canzone popolare di Ivano Fossati, omaggio al Professore e all’Ulivo.