De Pascale e Rontini sul Lavino: "Vicini alla popolazione colpita"

Dissesti, strade interrotte, persone evacuate. Questi gli effetti dell’ondata di maltempo di maggio 2023 nel territorio di Monte San Pietro, sulla collina bolognese a pochi chilometri dal capoluogo. Un territorio nuovamente colpito anche dalle eccezionali piogge dell’autunno 2024, che hanno causato pesanti fenomeni di erosione lungo il torrente Lavino. Monte San Pietro si sviluppa attorno al bacino medio-alto del torrente Lavino, per poi ’scollinare’ e terminare lungo il corso del Samoggia. In questa seconda parte si trovano due strade comunali erose in seguito alle piene, di giugno e settembre 2024, del Samoggia: via Bernardi e via Zangarini.

Qui si è svolto ieri un nuovo sopralluogo del presidente della Regione, Michele de Pascale, e della sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, insieme ai tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. Presente anche la sindaca di Monte San Pietro, Monica Cinti, che ha accompagnato presidente e sottosegretaria nel percorso tra abitazioni che si trovano in prossimità del Lavino, guadi sul torrente e strade. "Prosegue il nostro percorso nelle aree più colpite dal maltempo, per toccare con mano le criticità e ascoltare chi abita e lavora in queste zone – hanno commentato de Pascale e Rontini –. Abbiamo avuto occasione di vedere gli interventi realizzati dopo il maltempo 2023, e anche purtroppo i danni del 2024, che ancora invece non hanno visto la copertura finanziaria. Siamo in attesa del decreto; stiamo lavorando, sia con la Protezione civile, che con il governo e la struttura commissariale, per unire le due gestioni".

Sul Lavino è attivo un cantiere di somma urgenza (da 500mila euro): si è intervenuti su diverse criticità e attualmente si sta risagomando il corso d’acqua e lavorando, nei punti più critici, sulle sponde erose.