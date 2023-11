De Paz: "C’è incoerenza. Condannare pure Hamas"

La petizione proposta da docenti e ricercatori dell’Università, e firmata al momento da più di 300 accademici, che chiede che l’Alma Mater si schieri pubblicamente a favore del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, fa discutere la città.

Daniele De Paz, ha letto la petizione? Cosa ne pensa?

"Abbiamo sempre visto l’Università come un soggetto che per sua natura non prende posizioni politiche o di parte – dice il presidente della comunità ebraica bolognese –, così come ha dichiarato pubblicamente più volte il rettore, e come un luogo dove, per statuto, violenza e intolleranza sono respinte dal contesto, è un luogo di cultura, dove questa è sovrana. Questa presa di posizione (la petizione; ndr) la firmerei domani se usasse tutte le parole che servono. Nel senso che è una posizione che non può omettere alcuni passaggi e alcune responsabilità. Noi tutti vogliamo assolutamente la pace, però bisogna essere anche molto precisi sul perché stiamo soffrendo per lo stato palestinese. Perché qui la questione non è solo Gaza".

E qual è?

"Se fosse solo Gaza dovremmo capire quali sono le responsabilità, e se queste appartengono a uno stato sovrano che in qualche misura non sta garantendo la libertà al popolo palestinese di poter crescere e svilupparsi, e questo accade da quando Hamas è al Governo. Hamas è un nome che deve comparire in questa petizione. Non può non esserci. Non si può fare solo una condanna alle violenze che Gaza sta subendo dallo stato israeliano. Bisogna condannare le violenze che il popolo palestinese subisce a Gaza, ma bisogna chiarire da chi le sta subendo e da chi le ha sempre subite, ricordando che il popolo palestinese non ha mai avuto nessuno stato arabo che ha richiesto la sua costituzione, se non lo stato di Israele. È un appello che rischia di essere una miccia non coerente con i fatti. Se la narrazione vuole essere che Israele sta distruggendo Gaza è una narrazione non coerente e che non ci piace: genera solo violenza e porta anche antisemitismo. E questo è molto grave. L’Università credo debba stare molto attenta a non rischiare di cadere in questa trappola".

L’antisemitismo è tornato?

"Oggi sta trovando una buona spalla per poter riaffiorare in modo pesante e deciso, e spesso convincente. Questo è molto grave, soprattutto in una società che dovrebbe essere ampiamente dotata degli anticorpi per respingere manifestazioni di questo tipo, Italia per prima".

Sulle pareti del Memoriale della Shoah sono stati strappati i manifesti degli ostaggi rapiti da Hamas...

"Esprimiamo grande dispiacere. Sono persone che hanno subito a tutti gli effetti una violenza, persone rapite che non sappiamo come stanno vivendo e che dovrebbero avere solo il diritto ti tornare a casa. Il fatto che vengano strappati i manifesti è dir poco inaccettabile. Abbiamo avuto il volto di Patrick Zaki anche sulla Torre degli Asinelli e tutta Bologna era compatta affinché fosse liberato da una condizione di prigionia. Bologna si è mobilitata senza alcuna esitazione e qui parliamo di ostaggi tra bambini, donne, anziani".

Angela Carusone