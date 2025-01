De Paz parla di attacco premeditato: "Volevano colpire la nostra sede"

"Un attacco premeditato", secondo Daniele De Paz. Non tanto contro la sinagoga, che "non è stata toccata" – ripete il presidente della comunità ebraica –, ma contro la sede della comunità stessa, in via de’ Gombruti, dove i rivoltosi "hanno scelto di passare appositamente".

De Paz, cos’è successo?

"Da piazza San Francesco il presidio, organizzato assieme ai pro-Palestina, si è spostato con cattive intenzioni e non casualmente in via de’ Gombruti".

Come mai, secondo lei?

"Per arrivare in via D’Azeglio o in questura potevano optare per altre strade. Hanno scelto via de’ Gombruti perché lì c’è il portone di accesso agli uffici, alla segreteria, alla residenza di cittadini iscritti alla comunità. Si accede anche alla sinagoga, ma il vero ingresso è in via Finzi".

Poi?

"Hanno trovato un cantiere, sapevano fosse lì, e l’hanno smembrato bloccando la strada con le recinzioni e il materiale edile. Sono partite bombe carta e petardi, mentre sono arrivate le forze dell’ordine: c’è stata una guerriglia davanti alla nostra sede, fino a quando non se ne sono andati lasciando dietro di loro il caos più totale".

Hanno lasciato anche delle scritte sulle mura...

"La guerriglia porta una firma: giustizia per Gaza libera. È inequivocabile: il passaggio era premeditato. Dietro la manifestazione c’era anche questo intento e, per rafforzare il messaggio, si è scelto di passare davanti alla nostra sede".

Oggi (ieri, ndr) davanti alla sinagoga ci sono i militari...

"È un presidio di protezione".

La comunità ha paura?

"Certo, perché in via de’ Gombruti ci abitano delle persone. C’è stata grande tensione".

Si aspetta qualche azione da parte dell’amministrazione?

"Non so più cosa aspettarmi".

Cosa intende?

"Il sindaco ha espresso solidarietà e sa bene che, secondo me, c’è un tema di posizionamento sul conflitto in Medio Oriente: più ci si espone e più si rende difficile una distensione".

Si riferisce alla bandiera palestinese esposta sul Comune? Su questo il dialogo con il sindaco sta continuando?

"Più che dialogo, la nostra continua a essere una richiesta consapevole, che auspichiamo venga valutata positivamente".

Cioè rimuovere la bandiera...

"Abbiamo ripetuto la richiesta anche oggi (ieri, ndr): crediamo non abbia alcun valore distensivo, anzi... Ci mette a disagio. È uno dei motivi per cui non abbiamo partecipato alla marcia della pace: quella piazza non sarebbe stata capace di includerci".

Ci sarà un cambio di rotta?

"Il sindaco farà le sue valutazioni: la nostra richiesta non significa restare indifferenti rispetto a una guerra che produce vittime, ma responsabilità e posizioni vanno osservate in una forma non unilaterale. Bisogna stare attenti perché le posizioni assumono un valore che si ripercuote sulla società. Abbiamo visto sconforto da tante comunità ebraiche e dai partiti politici".

Cosa vi hanno detto?

"C’è imbarazzo rispetto a una posizione estrema, che non porta a niente. Il nostro auspicio è che ci possa essere una volontà diversa: dobbiamo uscire da quello che è un aspetto ideologico e stare sul concreto, capire che questa è una posizione che fa male e non fa bene a nessuno. Noi siamo i primi a voler stare nell’ambito di un recinto sereno, capace di promuovere un dialogo vero anche su temi difficili e spinosi. Costruiamolo".