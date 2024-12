De Scrilli chiede correttivi: "Un salasso per le famiglie"

L’aumento della tassa non fa sorridere gli addetti ai lavori. E Celso De Scrilli, presidente di Federalberghi, fa da capofila del malcontento.

L’incremento è previsto dalla Legge di Stabilità per via del Giubileo...

"Sì, ma l’imposta cresce di parecchio. E si tratta del secondo aumento, visto che già ad aprile c’era stato un ritocco di oltre un euro".

Insomma, una ’stangata’ che non ci voleva...

"Beh, nella tariffa massima si passa da 5 a 7 euro, la cifra è alta. Magari una persona sola ’sente’ l’aumento, ma non più di tanto. Ma se consideriamo una famiglia di 4 o 5 persone che magari viene a Bologna non solo per una notte, ma per quattro o cinque giorni di vacanza, il costo del soggiorno ha un rialzo importante. Se prendiamo a riferimento la tariffa di 7 euro, siamo nell’ordine di 112-140 euro per quattro notti".

Questo può avere ricadute sull’indotto?

"Eccome. Se per il soggiorno si devono spendere oltre 100 euro in più per un’imposta è chiaro che magari si va meno al ristorante in meno o si sacrifica lo shopping".

Al Comune avete fatto presente il vostro malumore?

"Sì. I rialzi, tra l’altro, riguardano in primis i turisti, ma anche le aziende locali che, magari, hanno ospiti per affari e si trovano ad avere costi più alti".

Qual è il rischio di questo aumento previsto per il 2025?

"Beh, intanto ci sono Comuni nell’hinterland che non hanno la tassa di soggiorno. Quindi, come già succede, e così a maggior ragione, alcuni gruppi turistici low cost eviteranno di pernottare a Bologna, scegliendo magari mete vicine dove l’imposta non c’è. Del resto, così facendo, dopo Roma e Firenze, Bologna sarà la città di seconda fascia più cara...".

Al Comune chiederete qualche correttivo?

"Già chiesto. Ad esempio, molti pagano la tassa di soggiorno con la carta di credito con oneri per gli albergatori. Senza contare il fatto che una persona ad hoc è impegnata ogni giorno a gestire questa particolare contabilità. Il Comune, quindi, dovrebbe venirci incontro. L’altro tema che abbiamo posto al tavolo con l’amministrazione è quello di prevedere qualche sconto o agevolazione al turista. All’estero, ad esempio, garantiscono riduzioni per i musei o misure simili. Magari sono solo operazioni di marketing, ma almeno Bologna non sembrerà una città che sfrutta, ma che accoglie".

Rosalba Carbutti