De Sica e Morandi: le rose di un’amicizia

di Angelo

Varni

Il 4 giugno 1949 Giorgio Morandi assicura l’amico Vittorio De Sica di essere tornato felicemente a Bologna dopo il suo breve soggiorno romano, ringraziandolo "di tutte le gentilezze che mi ha usato a Roma" e pure de "dolci squisiti". La risposta non si fa attendere e il 12 De Sica, ormai assurto a una fama internazionale dopo la conquista dell’Oscar con Sciuscià, gli racconta il succedersi dei suoi impegni, prima come attore in un film del regista francese Mogny (sarebbe stato l’acclamato Domani è troppo tardi), in attesa di iniziare un altro lavoro quale regista. Nell’intervallo tra i due compiti si augurava di avere qualche giorno per una visita al Maestro. Poi aggiungeva di non essersi dimenticato delle rose della specie moscata, che avevano visto insieme nell’orto dietro la chiesa di Sant’Agnese in Agone, visitata insieme e che si era ripromesso di fargliele recapitare a Bologna, per trapiantarle nel giardino di via Fondazza rimastogli indimenticabile: "Ho negli occhi la bellezza tranquilla di quel suo giardino e delle case di fronte alla sua finestra".

De Sica sarebbe poi andato dal giardiniere di Sant’Agnese per informarsi sul miglior modo di trapiantarle e il consiglio fu di attendere qualche mese per prelevare le talee. Si arrivò in tal modo a novembre con i rami asportati disposti in due vasi in serra, aspettando il riprodursi delle radici, in modo da prevedere la spedizione a Bologna per la successiva primavera. Così il 28 novembre il regista si premurava di scusarsi per l’involontario ritardo, spiegando che "dare vita a dei rami di una vecchia pianta, è cosa molto delicata e richiede cura e pazienza".

Morandi, a sua volta, nel corso di quei mesi, lo ringraziò per l’attenzione rivolta alle promesse rose, sperando "che possano vegetare nel mio giardino" (lettera del 16 giugno), mentre il 30 novembre annunciava di aver pronto il dipinto (De Sica aveva auspicato immagini di fiori) da regalargli in occasione della promessa visita bolognese. Nella primavera seguente, per altro, come auspicato, le piantine parvero attecchire (lettera del 6 aprile ‘50). Un affettuoso legame affidato, dunque, al lieve e tenuemente colorato incanto dei fiori di rosa, così cari all’arte del Maestro, che descrive la delicatezza dei reciproci sentimenti, ma che esprime pure una comune visione della vita e dell’arte.

La loro conoscenza risaliva alla presenza morandiana alla quadriennale di Roma del 1939: ce lo testimonia Carlo Zucchini, assiduo e partecipe frequentatore di casa Morandi, nominato dalla sorella minore, Maria Teresa, garante della donazione da lei effettuata al Comune di Bologna di un cospicuo corpus di opere del fratello, e ora autore di un libro Morandi, pittore. Una certa luce saturnina, dove raccoglie i preziosi ricordi di questa sua eccezionale esperienza. È ancora Zucchini a documentare l’attenzione dell’artista per il cinema e i suoi protagonisti (anche Antonioni tra gli altri, in compagnia della Vitti, frequentò via Fondazza), quell’"arte" che, del resto, alle giovani generazioni nate col fascismo parve la proposta più valida per misurarsi coi fatti del reale fuori dagli schemi retorici del regime, ponendo al centro la personalità umana colta nella sua completezza di spiritualità e di corposità. Un’atmosfera culturale che non poteva non coinvolgere Morandi severo esploratore della condizione umana nelle cose di modesta quotidianità casalinga o campestre, attraverso una riflessione che ne ricercava la più intima essenza rendendole in tal modo eterne.

Quasi inevitabile, dunque, la consonanza con la lettura fatta da De Sica regista di una realtà colta nella sua concretezza, anche la più umile e appartata, nella quale vi si immergeva totalmente cogliendone il valore universale e coinvolgendovi lo spettatore. Ecco, allora, Morandi compiacersi con l’amico per il successo ottenuto a Bruxelles da Ladri di biciclette (lettera del 14 luglio 1949), pellicola così poco apprezzata in patria, mentre era in procinto di ottenere un ulteriore Oscar. Ricordare, quasi dieci anni dopo in una lettera di accorata malinconia, l’ultimo incontro in occasione della ’prima’ mondiale a Bologna di Umberto D del gennaio ‘52, quando il regista, tra le giustificazioni addotte per la scelta della proiezione bolognese, affermò essere questa "la terra di Morandi, che

ammiro come artista e cui sono affezionato come uomo".

Segnalare la sua assenza da casa, sì da evitare viaggi a vuoto dell’amico (lo faceva nelle varie lettere con grande scrupolo, indicando giorni di lezione ed esami, permanenze a Grizzana, Levico o a Venezia per la Biennale del ‘50, dove si era "tutt’altro che divertito", lettera del 18 aprile), anche per una sua scappata domenica 23 aprile 1950 a visitare a Lugano la mostra fotografica Bianco e Nero. Ulteriore testimonianza dell’attenzione rivolta dal Maestro alle tecniche di riproduzione della realtà per immagini, nella concretezza delle

sue sfumature, dei suoi chiaroscuri, delle istantanee percepite e immortalate nelle pellicole o nelle tele.