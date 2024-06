Dea, ok il prezzo è giusto. Preso Godfrey dell’Everton

Il primo colpo di mercato dell’Atalanta è servito. Lavorando sotto traccia, come da abitudine, la dirigenza nerazzurra ha chiuso il primo acquisto del mercato estivo portando a Bergamo il 26enne difensore centrale britannico Benjamin Matthew Godfrey, prelevato dall’Everton per 10 milioni più due di futuri bonus.

Colpaccio realizzato da Luca Percassi e dal ds Tony D’Amico, che alla vigilia dell’apertura ufficiale del mercato hanno già regalato a Gian Piero Gasperini il primo vero rinforzo, andando a colmare la falla che si era aperta in difesa con il grave infortunio di Giorgio Scalvini e l’addio del veterano Palomino.

Ben Godfrey, due presenze con l’Inghilterra di Southgate, e’ un duttile centrale in grado di giocare anche laterale, coprendo due ruoli, e’ adatto a giocare sia nella tradizionale difesa a tre gasperiniana che in un modulo a quattro, ma all’Everton è stato schierato anche da mediano.

Classe 1998, corazziere di 188 centimetri, cresciuto nei settori giovanili di York City e Middlesbrough (quando in prima squadra giocava De Roon), poi al Norwich con cui ha spiccato il volo da professionista prima dell’approdo nel 2020 all’Everton con cui ha disputato 67 partite con 16 gettoni nell’ultima stagione.

Il giocatore inglese è sbarcato ieri mattina a Linate per sottoporsi alle tradizionali visite mediche presso la clinica Madonnina di Milano, poi nel pomeriggio il trasferimento al quartier generale nerazzurro di Zingonia per la firma del contratto e la prima visita alla cittadella atalantina dove si allenerà dal raduno del 10 luglio. L’arrivo di Godfrey non preclude all’innesto di un ulteriore difensore per completare un pacchetto arretrato con Djimsiti, Kolasinac, Hien, Toloi e da febbraio il rientrante Scalvini.

Resta l’interesse nerazzurro per il 19enne bianconero Dean Huijsen, che potrebbe arrivare come contropartita nel caso di cessione alla Juventus di Teun Koopmeiners. In uscita contatti in corso con il Betis Siviglia interessato all’esterno olandese Mitch Bakker: possibile accordo sugli 8 milioni.