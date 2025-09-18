Debiti e diritti nel mondo che verrà. Avvocati e consulenti a confronto

Ci sono "debiti...e debiti". Avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro si riuniranno da oggi fino domenica in diversi luoghi della città per la 14ª edizione (la decima a Bologna) di Insolvenzfest, una serie di dialoghi pubblici per capire crisi, debiti e diritti, promossi da Oci – Osservatorio sulle crisi d’impresa.

L’obiettivo di quest’anno sarà di capire quali scenari si prospettano per il mondo che verrà. Un titolo che secondo il direttore scientifico del Festival e presidente di sezione della Corte di Cassazione, Massimo Ferro (foto), va più "pronunciato che letto". Perché in questi quattro giorni il debito sarà esplorato non solo come questione economica, ma come chiave per comprendere il nostro tempo: "Una leva politica, storica, sociale, capace di raccontare chi siamo", dice. Il simbolo dell’evento è un gomitolo "ma i fili d’uscita ci sono, rispetto a 14 anni fa la speranza di risolvere determinati disagi è maggiore", racconta Ferro.

Dopo il prologo di questa sera alle 20 al Cinema Lumière con ’Eh… già: ci sono debiti e debiti’ insieme allo stand-up comedian Saverio Raimondo, l’appuntamento entrerà nel vivo domani all’Archiginnasio. Luogo in cui, alle 14.30, Ferro dialogherà con il sindaco Matteo Lepore, riguardo a "quali possono essere gli effetti di alcuni debiti sociali nell’amministrazione di una città in forte e rapida trasformazione", annuncia il direttore. E poi sono altri temi, tra cui i dazi: "Dal Globalismo e politiche sovrane" è il titolo della sessione di domani alle 16.

Dai dazi come strumento per difendere economie nazionali agli accordi che hanno favorito l’apertura dei mercati. Un calendario di iniziative che da "una visione a 360 gradi, multiculturale con diverse letture che si incrociano", spiega Giovanni Berti Arnoaldi Veli, referente del Patto per la Giustizia del Comune.

g.d.c