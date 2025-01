Debiti Pd, firmato il piano di rientro. Circoli da riorganizzare e rilancio: "Si taglia il 20% dei metri quadri"

L’accordo è stato firmato in serata nella sede della Federazione Pd di via Andreini, dopo una lunga riunione. Un’intesa, quella tra il partito bolognese e la Fondazione Duemila, che punta a ripianare un debito record di 4 milioni, relativo agli affitti non versati negli ultimi tre anni alla cassaforte degli ex Ds che detiene la proprietà degli immobili. Per questo, ieri sera, era presente tutto lo stato maggiore del Pd locale e nazionale: la segretaria provinciale Federica Mazzoni, il vice Matteo Meogrossi, la responsabile locale dell’Organizzazione Giulia Caciolli e il segretario cittadino Enrico Di Stasi; poi il sindaco Matteo Lepore, il deputato dem Andrea De Maria, il segretario regionale Luigi Tosiani e gli ‘emissari’ del Nazareno, il responsabile organizzazione Igor Taruffi e il tesoriere Michele Fina, che anche ieri ha sottolineato che la missione è dare una mano con i proventi del 2 x Mille. La nota finale, diramata dopo le 22.30, racconta di "un’intesa tra il partito e i rappresentanti della Fondazione Duemila e dell’Immobiliare Porta Castello per la gestione del patrimonio immobiliare in uso al Pd, in una fase di crescita economica e politica, consente finalmente di affrontare importanti e vincolanti impegni sul passato e soprattutto un progetto di radicamento e presenza per il futuro".

Nell’accordo "si prevede la liberazione di una parte degli immobili attualmente in uso; l’ipotesi iniziale è di circa il 20% delle superfici oggi a disposizione del Pd". Una percentuale di metri quadri, al di là di come la si giri, comunqe, che dovrebbe equivalere in circa un 40% di avamposti dem da chiudere, passando da 87 sedi a circa 45 che dovranno versare canoni d’affitto più alti. Dalle ultime ipotesi, si tratterebbe di circa 500mila euro annui, la stessa cifra che si paga oggi con le sedi al completo.

Sul tema della riorganizzazione dei circoli, però, è stato dato margine di manovra alla Federazione per "sottoporre alle proprie organizzazioni territoriali un piano di riorganizzazione delle sedi dei circoli, centri feste e magazzini e valuterà luogo per luogo la sostenibilità economica di ogni affitto. I circoli saranno quindi chiamati nelle prossime settimane a valutare i dettagli del piano", si legge nella nota che tenta di rasserenare le acque agitate tra gli iscritti dem. Negli ultimi giorni, infatti, sono diversi i circoli finiti tra i ’sacrificabili’: il Passepartout, il Galvani (l’ex sede di Prodi) e la Casetta Rossa. In provincia si parla della perdita di un circolo a Casalecchio e l’azzeramento delle sedi a Galliera e Minerbio. Il Pd, comunque, "rilancia la collaborazione positiva con la Fondazione Duemila", segno che in qualche modo la qudra si troverà per rientrare del debito di 4 milioni. Un piano che potrebbe essere più soft rispetto a quanto emerso negli ultimi giorni con 300mila euro da versare subito (la metà dal Nazareno) e il resto, con rate di circa 100mila euro l’anno, in 20 anni.