Debora Villa in scena con il best seller di John Gray

Periodo pieno per il Teatro Consorziale che si appresta ad alzare il sipario sugli ultimi tre spettacoli di prosa della stagione. Sabato alle 21 Debora Villa porta in scena l’adattamento teatrale del best seller "Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere" dello psicologo statunitense John Gray. Venerdì 24 marzo, ore 21, saliranno sul palco Nancy Brilli e Chiara Noschese per cimentarsi nel celebre testo di Margaret Mazzantini "Manola". Anemone e Ortensia, le due gemelle in contrasto fin da prima della nascita, una fiore sgargiante che sboccia in pieno sole, l’altra pianta senza petali favorita dall’ombra, si muovono nella catastrofe avvenuta come se fosse normale, ormai abituate ad arrampicarsi con disinvoltura sul caos, a sopravvivere. Si raccontano a Manola, terapeuta dell’occulto, che altro non è se non il pubblico, dal quale pretendono attenzione e comprensione. Il linguaggio comico, colto e gergale, alto e basso si alterna come nella realtà, per raccontare una tragedia contemporanea, in chiave di commedia esilarante. Sabato 1 aprile, infine, sempre alle 21 ultimo appuntamento con "Montagne Russe" commedia romantica dall’omonimo testo di Eric Assous portata in scena da Corrado Tedeschi e Martina Colombari.