Decaro: "Io, la Napoli anni Ottanta e Troisi"

di Amalia Apicella

La storia è dei fratelli De Filippo, del periodo in cui lavoravano insieme e "tentavano di staccarsi dalla farsa napoletana scarpettiana. Iniziarono a raccontare comicamente alcuni personaggi ‘probematici’ e il più problematico è Gervasio Savastano, il mio", ironizza Enzo Decaro, protagonista della commedia Non è vero ma ci credo. Lo spettacolo è firmato da Peppino De Filippo per la regia di Leo Muscato che, proprio con questo testo, debuttò nella compagnia di Luigi, figlio di Peppino. In scena stasera e domani alle 21 e domenica alle 16 al Teatro Duse di via Cartoleria 42.

Decaro, ci racconta il suo personaggio?

"Savastano è un imprenditore perseguitato e ossessionato dalla ‘scienza della superstizione’, come la chiama lui, che gli rende la vita impossibile. Vede segni funesti ovunque e teme che qualcuno o qualcosa possa minacciare l’impero economico che è riuscito a mettere in piedi con tanti sacrifici. Chi gli sta accanto è sull’orlo di una crisi di nervi a causa delle sue assurde manie ossessive che oltrepassano la soglia del ridicolo. La cosa incredibile è che si potrebbe raccontare la vicenda come una tragedia di perdizione mentale. Invece tutto si svolge attraverso una serie di eventi altamente comici".

È ambientato in una Napoli anni Ottanta…

"Una delle ere in cui emergono i ‘chiaroscuri’ di Napoli, una città piena di contrasti, di contraddizioni, di luci e ombre: Mario Merola, Pino Daniele, l’università Suor Orsola Benincasa e la Federico II, ma anche Gomorra. Questo contesto accoglie bene la storia che mettiamo in scena". Qual è il ricordo più nitido che ha di quegli anni?

"Mi vengono in mente la creatività, la voglia di cambiare, di cercare qualcosa di diverso. La Nuova compagnia di canto popolare di Roberto De Simone, Pino Daniele, Enzo Gragnaniello, ma anche la Smorfia. E c’era posto per ognuno di noi, ‘eravamo tutti un po’ malati e tutti un po’ dottori’, come canta Luca Carboni. A un passo da tutto questo fermento però c’era il baratro di una città terremotata, intaccata nei valori, nella morale, e che veniva da anni buissimi, di speculazione edilizia, e si affacciava alla lotta armata".

E di quei tre ragazzi (Massimo Troisi, Lello Arena e Decaro) che diedero vita alla Smorfia, cosa le viene in mente?

"Non posso isolarli dal momento civile, sociale e politico di quegli anni. Quei tre avevano la necessità di comunicare, più che di creare. Di rompere con il passato e generare una discontinuità di linguaggio. Pensate a Pino Daniele in quegli anni. Napoli suona Pino come Bologna suona Lucio. Le vette toccate da questi due maestri del pensiero sono inarrivabili per ora".

Di Troisi, che avrebbe festeggiato i settant’anni, che ricordo ha?

"Lavorare con lui è come andare a scuola con un professore di cui ti rimane per sempre l’impronta. Il suo modo di lavorare, il suo metodo, le scelte. Anzi, è come un giovane calciatore che si trova in squadra Messi. Ancora oggi è un confronto continuo con Massimo come persona, come artista, ma anche come cittadino con quella sua semplicità di guardarsi intorno senza perdere di vista l’orizzonte".