Decima in lutto per l’imprenditore Vainer Malaguti

Ultimo saluto ieri mattina a San Matteo della Decima a Vainer Malaguti (nella foto), noto imprenditore agricolo decimino e titolare, con il fratello Denis e con il figlio Tomas, dell’azienda agricola Malaguti di via Mulinazzo. Vainer Aveva 66 anni ed è morto nell’ospedale Sant’Anna di Ferrara domenica scorsa a causa di una malattia durata circa 5 mesi; lascia la moglie Marilena e i due figli Tomas ed Alan. E ieri mattina nella chiesa parrocchiale di San Matteo si sono svolti i funerali alla presenza di oltre trecento persone.

"Dobbiamo condividere – aveva scritto sulla sua pagina social l’azienda agricola – un immenso dolore dal profondo del cuore. Vainer Malaguti ci ha lasciati. Un grande guerriero, pilastro portante di quest’azienda; non ci sono parole per questa crepa che si crea". "Vainer – dicono i familiari – era un imprenditore agricolo conosciuto e stimato e aveva saputo gestire da oltre 50 anni l’azienda agricola Malaguti. Inizialmente con suo padre Giancarlo poi con suo fratello Denis e negli ultimi anni anche con i figli e i nipoti. Anche con l’innovazione ha saputo portare avanti l’attività agricola tenendo unita una grande famiglia".

L’azienda agricola nacque nel 1957 per mano dei coniugi Giancarlo Malaguti e Rossella Gallerani e il 1980 fu l’anno che vide l’introduzione della coltivazione di meloni e cocomeri. Nel 1996 Giancarlo e Rossella decisero di ritirarsi, cedendo l’attività, che nel tempo si è sempre più ingrandita, ai figli Vainer e Denis. "E alla fine – si legge nel necrologio di Vainer – non sono gli anni della tua vita che contano ma la vita che c’è stata nei tuoi anni. E basta che ti guardi attorno per capire che hai fatto tanto".

p. l. t.