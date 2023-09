Decisive celle telefoniche e chat: "Il medico parlava dei farmaci letali"

Le chat passate al setaccio. Le celle del telefonino e la geolocalizzazione delle app. Dagli elementi raccolti dai carabinieri del Nucleo investigativo, sarebbero emerse prove tali da fare ritenere fondati i sospetti della Procura.

Tradotto: sarebbe stato Giampaolo Amato, già oculista dell’Ausl ed ex medico della Virtus basket, ad avere ucciso la moglie Isabella Linsalata, 62 anni, la notte tra il 30 e il 31 ottobre di due anni fa, e la suocera Giulia Tateo, 87 anni, giusto ventidue giorni prima e nello stesso modo. Il suo segreto sarebbe dunque nei dispositivi elettronici, i cui tabulati sono ora nelle mani degli inquirenti, e in particolare nelle celle del telefonino di Amato e nella sua geolocalizzazione, confrontata con quanto emerso dal cellulare della moglie.

La notte tra l’8 e il 9 ottobre del 2021, infatti, è vero che Amato si trovava a casa – come da lui stesso riferito agli inquirenti in sede di interrogatorio –, ma era solo. Né la moglie, né il figlio minore avevano dormito in via Bianconi, quella notte. Una circostanza piuttosto infrequente, a quanto si apprende.

Dunque, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe potuto avere tutto il tempo di agire indisturbato e somministrare i farmaci letali alla suocera, che viveva sola al primo piano del suo stesso palazzo, nell’appartamento comunicante con quello che fino a poco tempo prima il medico condivideva con la moglie e di cui aveva ancora le chiavi. Questo dunque sarebbe un dettaglio in più che la Procura addebita all’oculista, una circostanza aggiuntiva che verterebbe verso una sua colpevolezza.

Al vaglio dei tecnici dell’Arma, poi, sono finite centinaia di messaggi scambiati dall’indagato. In particolare, in una chat del suo telefono, l’uomo avrebbe fatto riferimento proprio agli usi delle due sostanze nel mirino, Midazolam e Sevoflurano.

Elementi che si uniscono alla coincidenza della presenza degli stessi farmaci in entrambi i corpi delle donne. Dei sedativi, cioè, che in almeno un caso (quello di Isabella) secondo i consulenti della Procura sarebbero stati diretta causa della morte. Probabile, ma meno chiaro, se così sia stato pure per la suocera, dato che non è stato possibile ricostruirlo con certezza dati i troppi mesi trascorsi tra il decesso e l’autopsia. Una mancanza di prove schiaccianti, questa, su cui punta la difesa nel futuro processo.

Federica Orlandi