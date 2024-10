Decreto sicurezza, tutti in piazza: "Difendiamo il diritto di protesta"

A rispondere all’appello di Cgil e Uil, che chiedono una mobiltazione contro il ddl sicurezza (1660), una manifestazione ’A pieno regime’ prevista domani in piazza Nettuno. Ad annunciarlo il collettivo Làbas, con sede in vicolo Bolognetti, che a seguito di un’incontro cittadino, ha deciso di scendere in piazza, in prima linea, in difesa del diritto di manifestare toccato su vari livelli dal nuovo decreto. Infatti, l’ultimo disegno di legge del governo Meloni, approvato il 18 settembre dalla Camera (ora in esame del Senato), con modifiche del codice penale, formula venti nuovi reati, estendendo sanzioni e aggravanti (ad esempio, la reclusione per i blocchi stradali) e ampliando le pene di reati già esistenti, come previsto per i detenuti che prendano parte a rivolte, o per la resistenza passiva. "Il governo Meloni sta provando a criminalizzare ulteriormente il dissenso e il conflitto sociale restringendo gli spazi di democrazia – spiega il collettivo –. Noi ci vogliamo opporre, con la convinzione che serva una mobilitazione larga e plurale. Anche da Bologna rispondiamo alla chiamata di una mobilitazione nazionale coordinata nei territori".

Piazza Nettuno non sarà la sola a venire occupata domani, sono state organizzate manifestazioni in tutta la penisola, e a prenderne parte movimenti e sindacati. In città, intanto, preoccupazione da parte del consigliere comunale Giulio Venturi (Lega), anche in merito alla presenza dei cantieri: "Mi auguro che non ci sia il rischio di un’escalation della violenza – contesta il leghista –. Ci si augura che il sindaco si prenda la responsabilità di far pagare agli organizzatori gli eventuali danni, visto che la sicurezza è compromessa".

Corteo criticato anche da FdI che accusa la giunta di essere "sotto scacco dei centri sociali" e ancora: "Si dimostra che la proroga della concessione (dello spazio di vicolo Bolognetti) è una marchetta elettorale".

