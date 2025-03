Defibrillatore donato in memoria di Tiziana

Due nuovi defibrillatori alla Croce Rossa di Loiano. Il primo nuovo punto Dae (Defibrillatore automatico esterno) è stato inaugurato giorni fa. Il Dae è stato collocato all’esterno della sede Cri loianese in una speciale teca allarmata e riscaldata, assicurandone così la piena operatività anche nei mesi più rigidi. Questo dispositivo rappresenta una risorsa fondamentale per la sicurezza della popolazione locale e dei numerosi turisti che frequentano l’Appennino bolognese, dove i tempi di intervento e i mezzi di soccorso possono essere prolungati a causa della conformazione geografica del territorio. Il punto Dae-Cri verrà inserito nella rete regionale del 118 e censito all’interno della app DAE RespondER permettendo così una rapida localizzazione del dispositivo in caso di necessità. Il defibrillatore Philips Heart Start fornito anche di equipaggiamento pediatrico, è stato acquistato grazie al sostegno della comunità e alle numerose donazioni ricevute. Il seconda dispositivo, consegnato alla Cri di Loiano sabato scorso, ha una storia diversa perché donato, da amici e familiari, in memoria di Tiziana Naldi, scomparsa prematuramente, a 38 anni, alcuni mesi fa. Cinzia e Claudio Naldi hanno così voluto ricordare la loro amata figlia, giovane infermiera che lavorava presso la casa di riposo ’Casa Francescana’. Alla cerimonia hanno voluto partecipare tutte le componenti di soccorso del comprensorio i VVFF di Monghidoro, la Protezione civile di Monterenzio e di Loiano, il 118, la Proloco e i rappresentanti dell’istituto Ramazzini. Il presidente del comitato della Croce Rossa di Bologna ha evidenziato come nella Giornata della donna risulti significativo avere una donazione in memoria di una infermiera tragicamente scomparsa.

z. p.