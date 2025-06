Defibrillatori in tutte le filiali della Bcc Felsinea

Bcc Felsinea rafforza il proprio impegno per la salute e la sicurezza della comunità locale completando l’installazione di defibrillatori semiautomatici presso la sede centrale e in tutte le filiali ancora non dotate del dispositivo salvavita, per un totale di 25 dispositivi. I nuovi defibrillatori sono accessibili anche dall’esterno degli edifici, garantendo la disponibilità 24 ore su 24 a beneficio di cittadini e passanti. I Daesono stati recentemente installati a San Lazzaro, sia nella sede aziendale che nella filiale, e presso le filiali di Bologna (Pontevecchio e San Vitale), Casalecchio di Reno, Castiglione dei Pepoli, Funo, Granarolo dell’Emilia, Maranello, Monghidoro, Pizzano, Ponticella, Rastignano, San Benedetto Val di Sambro e Vignola. Questi si aggiungono alle filiali già cardioprotette di Castenaso, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Montese, Pavullo nel Frignano, Ponte della Venturina, Porretta Terme, San Benedetto del Querceto, Vidiciatico e Villanova di Castenaso.

Molti di questi dispositivi si trovano in aree montane o comunque in territori distanti dai principali presìdi ospedalieri: proprio in questi contesti, la presenza di un defibrillatore può fare ancora di più la differenza e contribuire in modo decisivo a salvare vite, garantendo un primo intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco. Così dalla direzione: "Essendo i Dae di proprietà di Bcc Felsinea, la banca si impegna a eseguire verifiche regolari sui dispositivi nonché programmi di controllo e manutenzione periodica in conformità alle raccomandazioni dei produttori e alle normative. Questo consente di garantirne il perfetto funzionamento in ogni momento, assicurando affidabilità e sicurezza".

z. p.