Defunti, il programma delle cerimonie

Nella giornata dedicata alla commemorazione dei defunti (domani) verranno deposte corone per commemorare i Caduti nel chiostro della Basilica di Santo Stefano e al sacrario di piazza Nettuno, cui seguiranno cerimonie alla presenza di autorità civili e militari ai cimiteri militari polacco e inglese e al monumento Ossario ai Caduti della Grande Guerra in Certosa.

Agli appuntamenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale e i gonfaloni di Comune e Città metropolitana.

Questo il programma delle cerimonie: alle 9, all’interno della basilica di Santo Stefano, sarà deposta una corona alla lapide che ricorda i bolognesi caduti durante la Prima guerra mondiale. Partecipa l’assessore Simone Borsari. Alle 10.45, in piazza Nettuno, saranno deposte corone al sacrario dei Caduti, alla lapide dei Gruppi di combattimento, alla lapide Anei. Sarà presente il sindaco Matteo Lepore. Alle 11.45, deposizione di corone al monumento Ossario ai Caduti della Grande guerra al cimitero della Certosa. Sarà presente il consigliere Claudio Mazzanti. Alle 11, celebrazione della messa e, a seguire, alle 11.45, la deposizione di corone al cimitero di guerra Polacco e alle 12 al cimitero militare Britannico, in via Dozza. Partecipa la consigliera delegata Roberta Toschi.

In concomitanza con i giorni tradizionalmente dedicati alla commemorazione dei defunti, sono previste aperture straordinarie, dalle 8 alle 18 e servizi dedicati ai visitatori dei cimiteri della Certosa e Borgo Panigale, fino a domenica 2 novembre. Anche quest’anno, il servizio di trasporto pubblico Tper diretto al cimitero della Certosa è stato potenziato. Tutte le informazioni sul sito di Tper: https://www.tper.it/cimiteri2025. Nel fine settimana, oltre alle funzioni religiose, sono previste iniziative culturali alla Certosa.