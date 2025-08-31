Degli Esposti e Sandrolini festeggiano cento anni di vita sulla terra

In sella ai suoi trattori ha osservato e cavalcato un secolo di trasformazioni dell’agricoltura dell’Appennino tra Bologna e Modena. È l’azienda fondata nel 1925 da Gualtiero Degli Esposti e Florindo Sandrolini. Entrambi giovani esponenti di famiglie contadine radicate a Savigno da generazioni. Ed entrambi innamorati dalle macchine che da allora ad oggi hanno reso molto meno duro il lavoro nei campi. Così ieri e oggi in via Goccia, gli eredi di quella avventura, sullo sfondo di una cinquantina di trattori a ruote e a cingoli, ruspe, escavatori trebbiatrici e mietitrebbie, hanno messo sull’aia una festa che riunisce le due famiglie, che ad un certo punto si specializzarono in diverse lavorazioni, e tanti loro clienti e collaboratori.

Protagonisti di una meccanizzazione che da coltivatori diretti li ha trasformati in ‘terzisti’, ovvero specialisti ingaggiati ad opera dagli agricoltori per eseguire i lavori più impegnativi, la mietitura, la trebbiatura, l’aratura, la semina, ma anche la sistemazione delle frane e l’escavazione dei tanti laghetti artificiali ad uso irriguo. "La prima macchina fu una trebbiatrice da cortile, costò tre milioni, una gran cifra per l’epoca e per quel primo investimento fu importante l’aiuto di una facoltosa vedova di Savigno. In poco più di un anno la ripagammo e da allora non ci siamo più fermati", racconta Guido Degli Esposti con un velo di tristezza quando ricorda della morte di papà Gualtiero, schiacciato dal peso di un trattore a ruote ribaltato durante una lavorazione collinare.

Il fratello Gianni aveva 13 anni, lui 23. "Fu un momento durissimo, ma eravamo già abituati ai sacrifici. Io a 12 anni in tempo di trebbiatura stavo fuori casa diverse settimane dormendo di notte sotto la trebbia, all’aperto, su un letto di paglia". Ed è proprio con una rievocazione della trebbiatura sulla corte che oggi la festa si apre al pubblico, con protagonista il mitico SuperLandini testa calda del 1936 ancora funzionante, in prima fila fra decine di trattori pronti per un museo. Fra essi diversi motori di Rizziero Sandrolini, 90 anni, in posa nella foto di gruppo insieme al figlio Stefano. Tutti già in età da pensione, con il rammarico di non avere in famiglia chi potrà continuare la professione. "Oggi le cose sono radicalmente cambiate. L’agricoltura è in crisi, però si vedono un po’ di ragazzi che ritornano alla terra", conclude Guido, che ne conosce ed aiuta tanti.

Gabriele Mignardi