Dego, Owen e Taverna nel nuovo ’Concerto’ di Campogrande

È fresco di battesimo il Concerto per violino, corno, pianoforte e orchestra di Nicola Campogrande, compositore in residenza del Teatro Comunale di Bologna, che si potrà ascoltare nella Stagione della Fondazione lirico-sinfonica felsinea. Tre solisti di fama internazionale come la violinista Francesca Dego, il cornista Martin Owen e il pianista Alessandro Taverna interpreteranno questa pagina per il pubblico bolognese, all’Auditorium Manzoni, stasera alle 20.30. Sul podio dell’Orchestra del Comunale torna un giovane talento come Diego Ceretta, direttore principale dell’Orchestra della Toscana, che propone anche due sinfonie: la Classica di Sergej Prokof’ev e l’Ottava di Antonín Dvořák.

È uscito lo scorso giugno per l’etichetta Chandos Records il disco che Dego, Owen (Corno Principale della BBC Symphony Orchestra) e Taverna hanno dedicato ai trii per violino, corno e pianoforte di Brahms, Ligeti e Mozart che – ricorda Campogrande nel raccontare la nascita del suo nuovo lavoro – "sono i tre grandi brani davvero eseguiti per questo repertorio molto limitato e sostanzialmente non esistono concerti per questa formazione e orchestra che circolino davvero". "Nel dialogo con l’orchestra – dice ancora il compositore – ciascuno dei tre strumenti solisti porta con sé un coloratissimo bagaglio, dove convivono la sua identità timbrica, le sue abitudini musicali, le sue costrizioni tecniche, il repertorio del passato: tutti aspetti dei quali non si può non tenere conto. Ma, anziché essere limitazioni, questi per me sono stati potentissimi stimoli per la fantasia".