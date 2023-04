Degrado ai Giardini Margherita Invasione di bottiglie e immondizia

Non ci sono solo gli effetti della street parade, peraltro seguita dal personale di Hera che cercava di tenere pulite il più possibile le strade: i Giardini Margherita, nello scorso weekend sono stati presi d’assalto, come sempre di più accadrà con le belle giornate, da centinaia di persone e con loro cumuli di immondizia. Bottiglie, rifiuti, cartacce, avanzi di cibo traboccavano dai cestini, anche quelli più capienti, e si spandevano un po’ ovunque, portati in giro anche dai tanti animali che vivono o frequentano l’area verde.

Una situazione che si ripete quasi ogni fine settimana e che è stata segnalata da più cittadini che si sono trovati di fronte ad ammassi di rifiuti che non rendono certamente giustizia alla bellezza dei quello che è da sempre il polmone verde dei bolognesi. In questi giorni la città, dal punto di vista della pulizia, non sembra avere pace. Il passaggio dei quindicimila della sfilata contro il decreto anti-rave del governo, ha messo a dura prova molte zone della città con muri imbrattati, musica assordante fino a notte, strade trasfromate in vespasiani.