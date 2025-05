"Degrado al centro sportivo, bisogna intervenire subito"

Dopo la accesa discussione, e conseguente diaspora, tra il Comune di Ozzano e il presidente dell’Ozzanese calcio per la situazione in cui versano i campi da calcio a gestione comunale, la questione arriva fino al palazzo di via Aldo Moro. Intervenire sulla situazione di incuria in cui versa il campo sportivo del Comune di Ozzano. La richiesta è arrivata, con un’interrogazione rivolta alla giunta regionale, da Marta Evangelisti di FdI: "Il presidente dell’Ozzanese calcio – spiega la consigliera – ha denunciato una situazione di abbandono che coinvolge non solo il manto erboso ma anche gli spogliatoi, definiti ‘sporchi e sempre aperti alla mercé di chiunque’. La stessa criticità è stata sollevata anche da esponenti della minoranza consiliare locale, che da tempo denunciano il degrado degli impianti sportivi comunali".

La consigliera Evangelisti ha, poi, aggiunto: "La società sportiva ha tentato in autonomia, come riferito dai media, di ripristinare la praticabilità del campo provvedendo al taglio dell’erba con mezzi propri già in altre occasioni. Lo sport, oltre a essere un diritto riconosciuto, rappresenta un fondamentale strumento di socialità, educazione e salute per le giovani generazioni, episodi come questi rischiano di comprometterne l’accessibilità e la continuità". Fratelli d’Italia ha quindi chiesto all’esecutivo in un’interrogazione ad hoc: "Se siano stati stanziati fondi regionali per la gestione e manutenzione del campo sportivo di Ozzano". In merito si è espresso il sindaco di Ozzano Luca Lelli: "Sembra surreale che sia stata presentata un’interrogazione simile in Regione. L’intento a questo punto è evidentemente pretestuoso, al solo fine di portare quanto accaduto in un contesto improprio e spiego il perché. Se la consigliera Evangelisti conoscesse fino in fondo le norme saprebbe bene che la Regione non può erogare fondi per la gestione di un impianto sportivo di proprietà comunale".

Il primo cittadino Lelli, in conclusione, ha sottolineato: "Può farlo solo a fronte di investimenti straordinari per i quali il Comune dovrebbe avanzare apposita candidatura su specifici bandi: interventi straordinari che non sono certo lo sfalcio dell’erba".

Zoe Pederzini