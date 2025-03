Degrado al laghetto Scardovi: "Poca luce e sentieri fangosi"

Ripristinare il percorso pedonale, installare un sistema di illuminazione e rilanciare l’ex Lagosteria ormai in stato fatiscente. Sono queste le proposte al centro di una mozione presentata dal consigliere comunale Lorenzo Brogi passato meno di un mese fa da Fratelli d’Italia al Gruppo Misto. Brogi punta il dito sullo stato di degrado della zona del laghetto Scardovi, "un’area di valore naturalistico , paesaggistico e sociale per la comunità, che rappresenta un luogo di aggregazione, svago e contatto con la natura" ma dove attualmente insiste "un percorso pedonale costituito da terreno fangoso spesso cosparso da pozzanghere, e dunque in una condizione di degrado e parziale inagibilità che limita l’accesso e la fruizione dell’area".

Sottolinea poi, il consigliere d’opposizione, come "la mancanza di un’adeguata illuminazione lungo il percorso rappresenta un ulteriore limite, rendendo l’area poco sicura e poco utilizzabile nelle ore serali e notturne". Da questo quadro illustrato da Brogi nascono le proposte che attraverso la mozione Brogi presenterà nella prossima seduta consiliare, con l’obiettivo finale di ottenere da sindaco e Giunta l’impegno di adottare le misure necessarie ad una sorta di riqualificazione dell’intera area. La prima richiesta è quella di "avviare un progetto di ripristino e manutenzione del percorso pedonale, prevedendo di ricoprire il percorso con materiale stabilizzato, ghiaia o affini". Come secondo punto si richiede "l’installazione di un sistema di illuminazione pubblica a basso consumo energetico lungo il percorso pedonale, garantendo un’illuminazione adeguata e rispettosa dell’ambiente circostante".

Claudio Bolognesi