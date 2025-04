"Degrado e spaccio. Serve una svolta"

"Io amo il Pilastro". Interviene così la consigliera del comitato Cinzia Foli. "Quando sono arrivata in questa zona a 15 anni mi sono innamorata subito del colore verde dei suoi prati – dice –. Poi il portico era pieno di negozi e di vita". Nel presente, però, è cambiato tutto. "Dopo il boom dei centri commerciali, molte attività hanno chiuso e i locali sono stati abbandonati, lasciandoli in mano a spaccio e degrado", afferma.

Con questo comitato, dunque, "vogliamo tornare a goderci gli spazi del nostro territorio", continua Foli, e per farlo serve la collaborazione di Acer: "Devono regolarizzare i negozi sfitti, pulirli e metterli in affitto a canone calmierato. Inoltre, occorre cambiare le regole Erp e concedere le case alle forze dell’ordine per alzare l’asticella della sicurezza. Non solo, anche oss e altri professionisti del settore sanitario dovrebbero accedere agli alloggi a locazione calmierata perché gli affitti sono troppo cari in città".

L’obiettivo del nostro gruppo "è anche quello organizzare attività e corsi per i giovani, così da indirizzarli verso la buona strada", annuncia.

"Volere è potere", dice, quindi anche "le istituzioni facciano la loro parte per garantire una qualità di vita più soddisfacente alle famiglie, fonti preziose per la nostra società, e un futuro migliore ai nostri ragazzi". A chi gli chiede ‘come eliminare il degrado?’, Foli risponde che "serve una stretta collaborazione tra istituzioni e cittadini. Molti di noi sono a interessati a cambiare le cose, ed è solo unendoci che ce la faremo. La nomea di ‘cattivo quartiere’ riguarda il passato, ora è cambiato tutto".