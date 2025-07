Degrado a Bologna, i giovani di Forza Italia scendono in strada: “Occhi sulla città”

Bologna, 1 luglio 2025 - I giovani di Forza Italia scendono in strada per segnalare situazioni d’insicurezza e degrado. Un’iniziativa, “Occhi sulla città”, che punta a mettere in rilievo le tante criticità della città dalle baby gang ai furti. Dallo spaccio al degrado.

Prime tappe dei giovani azzurri - per ora una quindicina arruolati da Manes Bernardini, responsabile Dipartimenti Emilia-Romagna di FI; Daniele Aiello, Gruppo Giovani del partito e il neo consigliere azzurro Giulio Venturi - la Lunetta Gamberini e piazza della Pace, vicina allo Stadio Dall’Ara. “Un progetto - spiega Bernardini - che parte da Bologna ma potrebbe essere esportato anche nel resto della regione”. Ma attenzione: “I nostri ragazzi indosseranno pettorine azzurre, ma non saranno giustizieri della notte”, prenderanno solo “le segnalazioni di cittadini e commercianti”, precisa Aiello. Insomma, “questa iniziativa non va confusa con quella delle ronde…”, fa sapere l’ex luogotenente dei carabinieri oggi responsabile Sicurezza di FI, Salvatore Campanaro. “Vogliamo far sentire la nostra presenza sul territorio, sollecitando una ‘sveglia’ al Comune che sul tema sicurezza butta sempre la palla nel campo del governo senza prendersi le proprie responsabilità”, spiega Venturi.

Terminato il primo step di mappatura delle zone critiche della città, utilizzando anche questionari ad hoc e inviando segnalazioni a un numero whatsapp dedicato (3770469922), si passerà al tour nei quartieri documentando il lavoro fatto con video e immagini per poi iniziare il “pressing” in consiglio comunale “con ordini del giorno e udienze conoscitive”, sintetizza Venturi. Uno sguardo, infine, alle Comunali 2027 anche alla luce dell’apertura del cantiere sulle amministrative da parte di Rete civica (area centrodestra). “Di cantieri ne abbiamo già abbastanza non ce ne servono altri… ora quello che conta è porre sul tavolo questioni concrete. Lo sfidante di Matteo Lepore sarà civico o politico? Sarà il candidato migliore”, taglia corto Bernardini (nome, tra l’altro, che stando ai rumors, potrebbe tornare in auge nel campo del centrodestra in vista del 2027).