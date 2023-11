Degrado in via delle Belle Arti. Il Comune deve fare qualcosa

Da diversi giorni in via Belle Arti tra i civici 50 e 54, poco prima della Pinacoteca, si è formato un dormitorio con materassi e cartoni circondato da una sporcizia preoccupante. È una brutta storia, peccato per i ragazzi che vivono in quelle condizioni, ma non si può assistere senza intervenire. Mi appello ai servizi sociali per mettersi in contatto con i senza fissa dimora al fine di stabilire un percorso di ricostruzione sociale al più presto.

Otello Ciavatti