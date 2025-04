"Degrado negli impianti sportivi". Interrogazione contro i gestori

Genitori e sportivi sul piede di guerra in Valsamoggia e, soprattutto a Castello di Serravalle e Monteveglio, contro la gestione degli impianti sportivi che, da poco più di un anno, è stata affidata nelle mani della società Sport Valley. I malumori serpeggiavano da tempo, specie da quando è cominciato a piovere nella palestra delle scuole di Monteveglio e che ha fatto perdere a tavolino le partite di basket ad alcune squadre locali. Ma il malcontento è esploso qualche giorno fa a Castelletto, quando i genitori hanno dovuto pagarsi di tasca propria l’uso degli impianti per l’organizzazione delle gare del progetto extra scolastico dei gruppi sportivi che ogni anno coinvolge decine di alunni della scuola.

"Mille euro – rivelano in una lettera a Sport Valley Alessia Mediani, presidente Comitato dei Genitori Castello di Serravalle, ed Eleonora Iaccarino, presidente del Consiglio di Istituto dell’Istituto comprensivo Castello-Savigno – soldi del Comitato dei genitori che siamo stati costretti a sottrarre alle attività delle classi, quando negli anni scorsi per lo stesso progetto era gratuito l’uso dei campi sportivi". La protesta dei genitori non si ferma qui. "Gli impianti sono sporchi – proseguono questi di Castelletto – e i bagni inaccessibili, tanto che gli insegnanti di educazione fisica chiedono a bambini e ragazzi di andare nel bagno della scuola prima di recarsi in palestra". Il caso palestre e impianti sportivi è così montato nelle ultime ore da finire sui banchi del Consiglio comunale di Valsamoggia. "Tutti si lamentano – hanno scritto in un’interrogazione Silvia Adani e Simone Rimondi, consiglieri di Civicamente Samoggia – non c’è giorno che privati, società sportive del territorio non denuncino disfunzioni sulla manutenzione ordinaria, la carente pulizia, sul caos delle prenotazioni degli impianti (possibili solo online) e sul corposo aumento delle tariffe che svuota la divulgazione della pratica sportiva da parte dello stesso Comune. Molti genitori fanno 40 chilometri alla volta per consentire ai propri figli di allenarsi a Piumazzo o Spilamberto, dove le tariffe sono molto più basse".

Protocollare la risposta dell’amministrazione comunale. "Sport Valley ci ha fatto risparmiare 200mila euro – ha scritto Juri Zagnoni, assessore allo Sport di Valsamoggia – e ha ottenuto un punteggio medio di 4,7 su 5 nel questionario di soddisfazione distribuito società e privati a gennaio scorso, anche se le risposte ricevute sono state 10 su 54 (18,5 per cento). Ad oggi le tariffe applicate per l’uso degli impianti non sono state modificate rispetto a quelle a base di gara e sugli sconti il gestore contratta con gli utilizzatori".

Nicodemo Mele