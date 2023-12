Degrado sotto il portico, scontro FdI-giunta

SAN LAZZARO

"Il portico del Comune è già preda dell’incuria".

Questo l’allarme lanciato dal consigliere FdI Alessandro Sangiorgi in merito alle condizioni del porticato che abbraccia il palazzo comunale sulla via Emilia.

"Dopo l’intervento di tinteggiatura del portico comunale sulla via Emilia, avvenuto fra fine ottobre e inizio novembre, per un totale di circa 20.000 euro spesi, lo stesso, come da segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, è già sporco a causa di pedate e altro – dichiara Sangiorgi –. Purtroppo a poco sono servite le fioriere posizionate per prevenire il comportamento poco corretto di alcuni giovani che, appoggiandosi al muro del portico, lo sporcano con pedate! Ritengo che l’amministrazione avrebbe potuto e dovrebbe fare di più per tutelare un porticato che unitamente a Piazza Bracci è la cartolina della nostra città. Senza contare che, nei fine settimana, vuoi per l’inciviltà di alcuni e vuoi per una raccolta rifiuti che andrebbe implementata, spesso e volentieri l’area è teatro di abbandono di lattine, bottiglie e molto altro".

Il consigliere di Fratelli d’Italia, poi, dopo un sopralluogo in zona con alcuni cittadini, ha deciso quindi farsi portavoce del problema: "Ho depositato un’interrogazione al fine di capire quali siano state le prescrizioni della Soprintendenza e se non si potesse tutelare il portico in altro modo – conclude Sangiorgi –. Perché non usare, al netto delle prescrizioni già citate, una protezione adeguata o addirittura vernice lavabile?".

La replica da parte dell’amministrazione comunale di San Lazzaro non tarda ad arrivare.

"Il portico comunale lungo la via Emilia è stato tinteggiato e sistemato rispettando le indicazioni della Sovrintendenza – spiega l’amministrazione comunale – che ha indicato non solo la modalità ma anche la tipologia di vernice da utilizzare, nel pieno rispetto della struttura". Dal Comune, poi, sottolineano i prossimi interventi: "Per evitare che continui a essere sporcato, soprattutto in alcuni punti, saranno rimossi i gradini all’ingresso degli uffici presenti sotto al portico per essere sostituiti da una rampa – concludono dal Municipio –. In questo modo non solo sarà agevolato ai disabili un nuovo ingresso per l’ufficio elettorale, ma le persone non potranno più sedersi lì in attesa dell’autobus, tutelando così il muro".