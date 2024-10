Degustazione benefica ‘Roulette’ di vini storici per l’Hospice Seràgnoli

Vini, spumanti, distillati e non solo. Dalle riserve più antiche, che risalgono al 1966, alle bottiglie di Italia 90 di Giorgio Forattini, con le sue etichette dedicate a figure di politici italiani in Nazionale.

Così, stasera in via Marsala, a partire dalle 19 e fino alle 22, in formula ’roulette russa’, si potrà partecipare a una degustazione speciale organizzata da Enoteca Italiana, che dall’inizio degli anni ottanta è stata pioniera del settore e vincitrice dell’Oscar Miglior Enoteca d’Italia nel 2002. L’evento di questa sera non ha solo lo scopo di far degustare calici di annate passate e recenti: sarà infatti possibile contribuire, attraverso l’offerta d’ingresso, al sostegno del progetto dell’Hospice pediatrico, la struttura a forma di vera e propria casa sugli alberi che ospita i bambini malati e le loro famiglie, realizzata dall’architetto Renzo Piano a poca distanza dall’ospedale Bellaria grazie al supporto della Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli.

"Sono contento di devolvere tutta la somma per un progetto unico come questo – spiega Marco Nannetti (nella foto), socio fondatore di Enoteca Italiana –. Soprattutto perché le bottiglie mi sono state donate da un cliente storico". Molti dei vini infatti sono "stati comprati proprio in Enoteca da Ottavio Alberghini", il ristoratore a Calderino di ’Io & Loretta’. "Aveva anche lui una cantina cinquant’anni fa e non sapeva che farne – continua Nannetti –, non mi sembrava giusto ricavare denaro da una donazione, preferisco che possa essere utile a qualcuno".

Inizialmente Nannetti aveva pensato anche a organizzare un’asta, ma non avendo "certezza della qualità delle bottiglie" ha preferito usare la formula della roulette. L’offerta minima per partecipare alla serata è di cinquanta euro e sarà possibile depositarli tramite pos o bonifico bancario durante l’evento.

Correre un rischio questa sera sarà sicuramente una cosa utile: si fa beneficenza in modo concreto e chissà che tra le bottiglie non ce ne sia una particolarmente fortunata.