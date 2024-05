Degustazioni, musica e sport per Weekend verde

Da venerdì 17 a domenica 19 maggio a Calderara si tiene la seconda edizione del ‘Weekend verde’, questa volta in versione primaverile. Tre giorni dedicati al gusto, al divertimento. Saranno organizzati laboratori, degustazioni, momenti di musica, di sport, aperitivi. L’evento - pensato per valorizzare il settore agricolo, florovivaistico e agrituristico - prevede 11 appuntamenti per tutte le età con lo scopo di conoscere le realtà del settore che operano sul territorio. In caso di maltempo gli eventi all’aperto saranno annullati. ‘Weekend verde’ è organizzato dal Comune con il contributo di LegaCoop Agroalimentare Nord Italia, Cia, Agricoltori italiani Emilia centro e Coldiretti Bologna.