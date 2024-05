Dehors Covid, deroga del governo. L’alt di Lepore: "Solo propaganda"

"Il governo non svenda i centri storici per la campagna elettorali". Il sindaco Matteo Lepore si oppone al ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso che vuole rendere permanente la deroga per i dehors. E avverte: "Non la applicheremo più". Il sindaco affonda il colpo: "Non si può pensare che la bellezza di Bologna si possa svendere per dieci tavolini in più in vista delle Europee. Chiedo al governo di riflettere su quello che sta facendo. Si sieda al tavolo coi sindaci: si possono fare delle cose assieme, non è sempre campagna elettorale".

Lepore affronta la questione a margine della scopertura della targa dedicata ai Portici patrimonio Unesco a Palazzo D’Accursio. "I comitati dei residenti sono preoccupati e hanno ragione – dice Lepore a proposito della deroga ai dehors – perché come sempre a due settimane dal voto si rende permanente ciò che è una deroga". Deroga che, secondo Urso, ha ottenuto "il pieno consenso di Anci e soprintendenze". Per il primo cittadino, invece, vanno "salvaguardati i centri storici e chi ci vive: a Bologna abbiamo 50mila residenti in centro e ce li vogliamo tenere stretti. Se invece li vogliamo lasciare solo alle attività economiche di bassa qualità o ad Airbnb, allora vogliamo svendere il nostro Paese". Secondo il sindaco, occorre regolamentare meglio i dehors, "come abbiamo fatto a Bologna. Prima del Covid – ricorda – avevamo accordi di cinque anni, con indicatori di qualità, che ci avevano permesso di gestire bene questo fenomeno senza penalizzare le imprese. I dehors Covid hanno invece liberalizzato una situazione che deve rientrare. Per cui non applicherò più questa deroga e continueremo sul modello bolognese", mette in chiaro Lepore. E ’chiama’ l’esecutivo a gestire le questioni delle case e degli affitti brevi: "È fondamentale una legge che dia la possibilità ai sindaci di limitarli". In questo senso, rilancia Lepore, "le risorse che il governo ha ottenuto da Airbnb, che ha evaso le tasse italiane e transato per quasi 500 milioni di euro, andrebbero messi sulle politiche sulla casa". A questo proposito, precisa il sindaco, "a Bologna stiamo lavorando a una proposta sulle case per recuperare lo sfitto. Il governo deve aiutarci, perché se vogliamo salvare la residenza e portare avanti una buona impresa di qualità nei centri storici è fondamentale su questo avere un piano".

A Bologna "abbiamo affidato a un comitato guidato dall’assessore Laudani una progettualità per migliorare il nostro centro storico, per renderlo più pedonale e più vivibile a seguito dell’evento Garisenda. È un progetto che presenteremo in autunno, coinvolgendo i migliori studi internazionali di architettura e urbanistica".