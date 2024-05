Dehors Covid permanenti. Tutti i timori dei comitati

Il provvedimento annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per rendere strutturali e permanenti i tavolini all’aperto e i dehors concessi nella fase emergenziale del Covid e più volte prorogati allarma il coordinamento delle associazioni e dei comitati del centro storico di Bologna. "Ci siamo anche noi", scrivono i rappresentati dei residenti temendo che, nel bilanciamento delle esigenze, si considerino solo Comuni e commercianti; ci sono anche i residenti "ai quali molto spesso viene negato un uso equilibrato di spazi pubblici limitati, che non dovrebbero avere una destinazione esclusiva, ma al contrario, a beneficio dell’intera comunità".

Associazioni e comitati dei residenti, in una lettera a Urso, riconoscono che, “in linea di principio, nessuno è contrario a un regolato utilizzo degli spazi disponibili per l’istallazione di decorose attrezzature che consentano una piacevole socialità e nel contempo, diano ai commercianti la possibilità di incrementare e meglio svolgere le proprie attività. Purtroppo, siamo ancora una volta costretti a ribadire la sostanziale differenza fra uso e abuso dei beni e degli spazi pubblici. La situazione della nostra città, a questo proposito, è sotto gli occhi di tutti e chiunque può verificare quale sia l’oggettivo stato delle cose". Dunque, guai a sdoganare tutto questo con un tratto di penna, mandano a dire.

"Nessuno avrebbe da obiettare se le installazioni di tavoli, sedie e barriere fossero fatte con equilibrio e sobrietà, con ragionevoli limiti di orario, senza impedire ai pedoni (abili e disabili) di transitare liberamente e in sicurezza per portici e marciapiedi, senza sottrarre in modo sproporzionato la possibilità ad altri di farne un uso legittimo, senza impedire financo il transito di ambulanze e mezzi di soccorso. Nessuno avrebbe da obiettare se le amministrazioni comunali e le Forze dell’ordine fossero messe in grado di garantire adeguati controlli atti a reprimere e contrastare abusi e irregolarità", continuano associazioni e comitati dei residenti del centro, che invocano una "più attenta riflessione. Offriamo la nostra disponibilità al confronto con le istituzioni locali e nazionali e con le associazioni di categoria, per la valutazione di soluzioni che vadano incontro ai legittimi interessi di tutti i soggetti coinvolti".