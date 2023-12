Dehors Covid prorogati per il 2024. Uguali in centro, ridotti in periferia

Dehors straordinari prorogati per tutto il 2024, c’è l’accordo tra il Comune e le associazione dei commercianti. Qualora la norma della proroga passasse nella legge di Bilancio in via di approvazione in Parlamento – probabile –, allora Ascom e Confesercenti avrebbero già l’intesa in tasca con Palazzo d’Accursio. Il punto di caduta: dehors ‘Covid’ (la loro straordinarietà deriva dalle necessità di estenderli per bilanciare le perdite durante la pandemia) confermati nella loro estensione attuale in centro per tutto il 2024, mentre fuori dalle mura i tavolini straordinari si ridurranno di uno stallo, passeranno come area da due a uno. Il Comune avrebbe voluto toglierli del tutto in periferia, ma la mediazione cercata dalle associazioni di categoria è stata fondamentale, come sottolinea Loreno Rossi. "Naturalmente siamo contenti che il Comune abbia accettato una delle nostre due proposte, ovvero quella di mitigare la perdita a un solo stallo di sosta in periferia – spiega il direttore provinciale di Confesercenti –. L’accettazione della mediazione è importante, eravamo contrari a toglierli del tutto fuori dalle mura. Anzi, noi volevamo che i dehors fossero confermati in blocco, senza tagli. Ma questo punto di caduta può starci, la norma che dovrebbe passare in Finanziaria consentirebbe ai Comuni di ragionarci senza vincoli. Siamo comunque soddisfatti".

Anche l’Ascom si dice soddisfatta. "L’accordo raggiunto ci sembra assolutamente ragionevole – spiega il direttore di Ascom Bologna –. L’ipotesi iniziale avanzata da Palazzo d’Accursio era eliminare tutti i dehors straordinari fuori dal centro, ma la mediazione è stata fruttuosa, bene così". Tonelli auspica che "finalmente su questo tema si arrivi a una legge quadro, per avere un’indicazione chiara che ogni Comune debba seguire – continua il direttore –. Altrimenti, con questa discrezionalità che confermerebbe la norma in via di approvazione con la legge di Bilancio nazionale, ci sarebbero ancora troppe discipline sparse, e non va bene. In ogni caso, il Comune voleva dare un segnale ai residenti che chiedevano più stalli per i parcheggi, senza peraltro particolari conflitti in altro. La mediazione raggiunta è positiva". Ovviamente nulla cambia per i dehors ’ordinari’, quelli presenti comunque, che seguiranno la loro disciplina comunale vigente. In centro la metratura dei dehors straordinari, attualmente a 10 metri quadrati, era già stata ridotta dall’amministrazione comunale.