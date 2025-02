Dehors e rincari. Lepore: "Giusto redistribuire"

"Il turismo ha portato diverse risorse a tanti settori. Le entrate ci sono ed è giusto redistribuirle, affinché coloro che hanno avuto una crescita economica importante compartecipino ai costi della città". Con queste parole, il sindaco Matteo Lepore spiega la delibera che rivede la norma sull’occupazione del suolo pubblico, aumentando le tariffe degli spazi all’aperto di ristoranti e bar. In questo modo, cresceranno i canoni di molte delle attività del centro, in particolare nelle zone pedonali. Per quest’ultime, il costo dei dehors sarà aumentato del 20-30%, invece, nel caso di spazi su stalli di sosta, si può arrivare anche fino a oltre il 125%. Tuttavia, il primo cittadino non intende dire "che penalizzeremo le imprese", ma che "è giusto trovare un equilibrio". E, allora, Lepore si scontra con chi pensa che le tariffe siano in aumento: "Se si fanno accordi o partenariati con l’amministrazione, prendendosi cura dei muri e dello spazio pubblico – afferma –, si può arrivare a pagare meno di prima con esenzioni che possono arrivare anche al 50%". Così, invita alla calma: "Aspetterei a dare una valutazione più compiuta su quello che stiamo facendo, a quando veramente si conoscerà la nostra proposta", sottolinea.

Un’idea che non condivide Gian Marco De Biase, consigliere comunale di ‘Al centro Bologna’. "Un esercente con 20 metri quadri di dehor in un’area pedonale del centro e che lo utilizza per 245 giorni l’anno, nel 2025 sborserà 800 euro in più rispetto ai 3.600 euro che paga oggi, aumento che nel 2026 arriverà a oltre 1.100 euro in più rispetto al 2024, arrivando a pagare 4.700 euro".

Neanche Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia, è d’accordo col ‘rincaro dehor’. Infatti, secondo Cavedagna, "chi ha un’attività in centro non è un privilegiato o un ricco da espropriare, si tratta di persone che si mettono in gioco per creare lavoro e fare impresa", dice. È sbagliato "dover portare le singole realtà a fare accordi con l’amministrazione per avere sconti – rammenta l’eurodeputato –, è un ricatto verso chi lavora".

Giovanni Di Caprio