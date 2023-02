Il governo ha concesso un assist agli esercenti di Bologna attraverso un emendamento del decreto Milleproroghe che fino a fine anno prevede il prolungamento dell’esonero dall’autorizzazione paesaggistica per i dehors. Ricordiamo cosa sono i dehors: un insieme di elementi mobili (non fissato a terra, altrimenti servirebbe il permesso per costruire) che servono a delimitare lo spazio esterno dinanzi al locale e renderlo confortevole nel suo utilizzo in qualunque stagione. Il via libera era stato concesso per avere più spazi all’aperto durante la pandemia e prorogato per consentire agli esercizi commerciali di recuperare le risorse economiche perdute quando il paese era in lockdown. Dal punto di vista economico lasciare ancora un po’ di briglia sciolta ai locali è una scelta di buonsenso. Poi va detto che la città con tanti tavolini occupati anche nei mesi invernali è più vivace ed è apprezzata dai turisti. Confesercenti e Confcommercio difendono la causa di bar e ristoranti e applaudono alla proroga. Ma affermano che il dehors selvaggio è sbagliato: occorre guidarlo e razionalizzarlo insieme alla pubblica amministrazione. Il Comune di Bologna, che certo non ama il governo in carica, prende atto della decisione. Dopo un po’ meglio mettere da parte l’indignazione e sedersi a un tavolo con le associazioni e trovare una soluzione accettabile come in tante città d’Europa.

