Dehors, rincari dal primo aprile. Confermate le nuove tariffe: +30% nelle aree pedonali del centro

Nuove tariffe per i dehors, ci siamo. Si parte il primo aprile, ma nessuno scherzo. La Giunta ha dato il via libera ai nuovi costi per gli spazi all’aperto di bar e ristoranti, a seguito della modifica al regolamento del Canone unico patrimoniale approvata in Consiglio comunale. Confermato un surplus del 30%: la tariffa giornaliera al metro quadro aumenta da 0,74 euro a 0,96 per i dehors situati in aree pedonali del centro e per quelli autorizzati nei T-Days (nei giorni effettivamente pedonali). Quelli sulle ‘strisce blu’ nelle aree pedonali del centro, invece, passano a 1,30 euro al metro quadro ogni giorno. E ancora: 0,85 euro per gli altri dehors dentro le mura, ma nelle aree non pedonali, e 1,20 per quelli su aree di sosta (sempre in centro). I dehors collocati in aree T-Days, ma autorizzati non soltanto nei giorni effettivamente pedonali, pagheranno una tariffa media ponderata tra quella prevista per le aree pedonali e quella prevista per le aree non pedonali del centro: 0,89 euro oppure 1,24 se situati sopra aree di sosta.

Calano invece i costi per i dehors fuori dalle mura: la tariffa base diminuisce passando da 0,31 a 0,25 euro per metro quadrato al giorno, senza distinzione tra zone pedonali e non pedonali. Nel caso si tratti di dehors autorizzati su stalli di sosta, la tariffa passa da 0,47 a 0,37 euro.

La modifica al regolamento del Canone unico patrimoniale, infatti, prevede il superamento della divisione in due aree di pagamento (fuori e dentro i viali), creandone una terza per le aree pedonali del centro storico, che pagheranno di più di oggi a vantaggio dei dehors fuori dal centro, che avranno invece una riduzione della tariffa.

Restano confermate, invece, tutte le agevolazioni e le esenzioni già previste dal Regolamento, come le esenzioni per le attività economiche situate in zone interessate dai cantieri del tram. Oppure quelle per le iniziative realizzate in collaborazione con il Comune da soggetti individuati a seguito di bandi o avvisi pubblici per finalità di interesse generale, quando l’esenzione dal canone sia espressamente contemplata fra le forme di sostegno indicate nell’avviso (come per i patti di collaborazione). Ancora in vigore anche le agevolazioni per le iniziative di partenariato sociale, finalizzate alla realizzazione di interventi di interesse generale, compreso il decoro urbano.

La stangata, insomma, è dietro l’angolo. Per il Comune l’obiettivo è quello di voler perseguire "una maggiore equità del sistema tariffario, regolando l’utilizzo del suolo pubblico alla luce del maggiore uso del centro storico". "Le aree pedonali – prosegue una nota di Palazzo d’Accursio – rispondono infatti pienamente ai criteri di maggiore valutazione economica di un’area, alla base della definizione del canone, così come indicato nella normativa nazionale". Le associazioni di categoria sono già sulle barricate da settimane.

Francesco Moroni