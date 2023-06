Dehors Stop dal 1° luglio a quelli straordinari

di Paolo Rosato

Non è mai piaciuto a questa amministrazione comunale il proliferare dei cosiddetti dehors Covid, ossia i tavolini all’aperto aggiuntivi consentiti per legge, alle attività commerciali, dopo la batosta della pandemia. Le continue deroghe permesse dal legislatore arriverebbero fino al 31 dicembre di quest’anno, ma i sindaci per comprovati motivi possono non derogare. Cosa che ha scelto di fare Palazzo d’Accursio: dal primo luglio, per effetto di una delibera di giunta, ’scadranno’ i dehors straordinari all’interno della cerchia dei viali. Solo quelli che però prevedano il posizionamento di arredi sotto i portici o su stalli di sosta. Salvi invece i dehors straordinari davanti agli ingressi. "La decisione è stata presa per le esigenze di bellezza, fruibilità, accessibilità e sicurezza dello spazio pubblico", riferisce una nota di Palazzo D’Accursio. Confermata la proroga invece, fino al prossimo 31 dicembre, di tutte le altre occupazioni di suolo pubblico già concesse in precedenza. "Con questa decisione – spiega l’assessora al Commercio, Luisa Guidone – la giunta procede al riordino dello spazio pubblico. Dopo le tante deroghe di questi anni per le esigenze pandemiche, si torna a quanto previsto dal nostro regolamento. Riaffermiamo l’importanza di trovare un equilibrio nell’uso dello spazio pubblico. In un centro storico che, in modo particolare, è da sempre baricentro di tanti interessi".

Il taglio anzitempo dei dehors Covid non è piaciuto per nulla, però, alle associazioni dei commercianti. "Questa decisione danneggia, dopo anni di difficoltà, le imprese dei pubblici esercizi nel periodo dell’anno in cui si lavora di più sia con i clienti bolognesi che con i turisti", commentano Confcommercio Ascom Bologna e Fipe-Bologna. "Avevamo proposto la proroga dei dehors Covid per tutti i pubblici esercizi almeno fino al 31 ottobre – continuano –, il no del Comune è difficilmente comprensibile: così si rischia di ridurre il livello occupazionale garantito dalle imprese durante la stagione estiva". "Il sindaco ci ha deluso dal punto di vista politica, c’è una netta insoddisfazione – commenta Loreno Rossi, direttore provinciale di Confesercenti –. Peraltro ieri (due giorni fa, ndr) il sindaco ha partecipato alla nostra presidenza, e in quella sede abbiamo ribadito la richiesta di una mediazione con una proroga fino al 31 ottobre. Ma è andato avanti per la sua strada. A questo punto, quando avremo il testo della delibera lo faremo valutare al nostro ufficio legale nazionale. Vedremo se secondo una valutazione giuridica le motivazioni del Comune reggeranno". Fd’I e Di Benedetto (Lega): "Decisione del Comune è immotivata, si continuano a colpire le imprese".