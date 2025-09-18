Deja Vu, il titolare: "Regole rispettate"

"Quanto è stato dichiarato da alcuni residenti, in merito alla situazione del bar Deja Vu di Porretta Terme, è aberrante. Smentisco tutto e, con i miei avvocati, stiamo valutando se ci sono estremi per agire per vie legali".

Si è espresso cosí il titolare del bar di piazza Garibaldi, a Porretta Terme, dopo che alcuni residenti hanno annunciato di aver denunciato il sindaco, Giuseppe Nanni, per aver lasciato che, negli anni, il bar continuasse a creare disturbo e caos, nonostante segnalazioni e denunce pregresse sempre da parte dello stesso gruppo di cittadini.

Il titolare del Deja Vu, poi, specifica: "Hanno detto che da noi si urla, si sbraita, si fanno cori a qualsiasi ora del giorno e della notte: cosa assurda per di più se si pensa che il bar non apre in orari diurni. La cosa più grave, poi, e che ritengo fortemente lesiva per l’immagina della mia attività è che sostengono che noi diamo da bere a persone già in avanzato stato di ebrezza. Un’assurdità". E, aggiunge: "Gli orari di apertura del bar sono stati ridotti come ci è stato richiesto e ci siamo anche dotati, noi stessi, di un misuratore del rumore, presente all’interno del locale per essere certi che il suono non superi la soglia consentita. Allo stesso tempo abbiamo ridotto lo spazio del dehor esterno per fare si che non si accalchino troppe persone fuori".

In conclusione, il titolare spiega: "Siamo i primi a controllare che i clienti e gli avventori non creino disturbo, sia a tutela dei residenti, sia a tutela di tutti gli altri clienti che vengono soli o in compagnia per rilassarsi. Siamo un luogo di aggregazione importanti per tanti cittadini e giovani dell’Alto Reno e abbiamo a cuore quello che facciamo. Abbiamo avuto tanti incontri, costruttivi e non distruttivi, con amministrazione e forze dell’ordine, sempre nella consapevolezza della funzione sociale che rivestiamo: svolgiamo un servizio per le persone e per la comunità nel rispetto di tutti".

z. p.