Del Pozzo su musei e biblioteche : "Investimenti e tassa di soggiorno: il Comune crede nella cultura"

Una manifestazione "legittima", ma cui l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo risponde con un punto su tutti: "Il Comune crede in un modello di cultura pubblica, sostenuta da fondi pubblici e su questo non è mai venuto meno". La replica arriva all’indomani della manifestazione in Certosa, cui hanno partecipato oltre 500 addetti al settore, con tutte le sigle sindacali. Titolo ironico, Mi rivolto nella tomba, ma temi molto seri, fra i quali la richiesta di maggiori assunzioni, la sicurezza delle sedi museali e il timore di riduzioni orarie nelle biblioteche. C’è anche una petizione online. "Non abbiamo mai parlato di tagliare personale pubblico, di musei e biblioteche – dichiara Del Pozzo –. E non abbiamo mai tagliato l’investimento nel bilancio. Siamo in controtendenza ad altre città in cui il settore è stato esternalizzato: noi investiamo anche fondi straordinari".

Di che cifre parliamo?

"Una spesa di circa 9 milioni perché il personale delle cooperative avesse i pieni diritti previsti dal contratto nazionale, con pari dignità lavorativa dei colleghi pubblici. La cifra è spalmata fra settore educativo, sociale e cultura, ma riporto un altro dato".

Quale?

"Nonostante imprevisti tragici, come le alluvioni, il Comune non è venuto meno. Nel consuntivo 2024, l’investimento per le biblioteche era di 4 milioni e 375.795 euro. Il preconsuntivo del 2025 è di 5 milioni e 907.756 euro. Non mi pare ci siano stati tagli".

Nelle rimostranze c’è l’assunzione di un terzo dei dipendenti previsti nel 2021.

"Il tema è nazionale, con precise indicazioni: all’anno possiamo assumere circa 120 persone, in tutta la pubblica amministrazione. Il tema è reale, ma va armonizzato fra tutti gli ambiti".

Per le biblioteche si temono riduzioni di orari.

"Ho incontrato il personale delle biblioteche di prossimità e ho fatto le verifiche perché quelle aperture fossero garantite. Non ci saranno riduzioni orarie".

Si è dimessa la direttrice Eva Degl’Innocenti. Come procederete con la nuova nomina?

"Il mandato finisce a giugno, ci sarà un periodo di passaggio di consegne. Le riflessioni sono ancora aperte sul dopo. Nel frattempo c’è una struttura solida pronta ad accompagnare i Musei: vedrò la direzione giovedì".

Da poco era stato presentato il Piano strategico dei Musei.

"Uno strumento con cui è stata fatta un’indagine dei bisogni interni ai Musei, avviando interlocuzioni con la direzione e il personale. È stato un ottimo strumento d’ascolto e pianificazione e vogliamo continuare il percorso. Pur nelle difficoltà, biblioteche e musei stanno ottenendo risultati straordinari come visitatori e prestiti: merito della professionalità del personale e del nostro investimento".

E il tema della sicurezza dopo un crollo nel museo della Musica lo scorso autunno?

"Il Piano ha fatto rilevare i necessari interventi sugli spazi. Abbiamo fatto un censimento di quello che era necessario e la sicurezza era fra le priorità".

Ci sono luoghi in particolare?

"Ce ne sono, va pianificato".

Poi c’è il museo della Tappezzeria, chiuso da anni.

"Mi sta a cuore. Uno dei problemi è che si trova ai piedi di una collina e, con la pioggia, entrava fango nel museo. Per prima cosa è stata regolamentata l’area verde per evitarlo: per la riapertura cercheremo risorse".

Quando vedremo un nuovo Museo Morandi?

"C’è la causa, finora con sentenza favorevole al Comune, ma si andrà in Cassazione e va tenuto prudentemente in considerazione. Ma resta l’intenzione di trovare una sede degna e Palazzo Pepoli è per ora la principale".

Estate: mancherà piazza San Francesco fra le sedi.

"Siamo ancora in fase istruttoria. Ma ricordo che il Comune sostiene un sistema ampio e che la tassa di soggiorno è stata aumentata anche perché arrivassero più risorse alla Cultura. Ci abbiamo messo la faccia"

Sono in ballo figure come la Sovrintendenza del Comunale e la direzione Ert.

"Molti avvicendamenti importanti, che non subiamo in modo passivo. Stiamo monitorando i tempi, perché il ricambio delle figure avvenga senza strappi e battute d’arresto".

Restando al Comunale: nuovi lavori dunque sono necessari anche all’interno?

"Un esempio: il teatro storico non poteva non avere un ascensore nel 2025, andava reso accessibile, e ci sono molti altri interventi. Ma bisogna stare dentro ai tempi del Pnnr (fine 2026), sperando non ci siano intoppi, fra cui il ritrovamento di aree archeologiche".