‘Del tempo chiuso’. Le poesie di Riccioni

Il poeta e scrittore Alessandro Riccioni (foto) ospite a Gaggio Montano. L’autore dialogherà del suo ultimo lavoro poetico ‘Del Tempo Chiuso’ con Loretto Rafanelli oggi alle 17,30 al centro convegni Alto Reno di via Meotti 26. Riccioni è nato nel 1956 a Lizzano, ex insegnante e ‘bibliotecario di montagna’ ha pubblicato numerosi libri di poesia, scritto un romanzo, Nero Arcobalino, e diversi libri per bambini. Nel 2017 la sua raccolta di poesie Mare matto ha vinto il Premio Rodari nella sezione Fiabe e filastrocche. L’iniziativa fa parte della rassegna ‘Ai piedi del faro’, il cui prossimo appuntamento è il 29 aprile con il demografo Gianluigi Bovini.