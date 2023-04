Delegato sindacale reintegrato dal giudice

Era stato licenziato, ma il tribunale del lavoro di Bologna ha ordinato il suo reintegro al lavoro. Succede alla Proterm di Calderara che si occupa di trattamenti termici per componenti meccanici, e il licenziamento risale al febbraio dell’anno scorso. Ed è notizia di questi giorni il provvedimento del tribunale del lavoro che ha disposto il reintegro del lavoratore che ricopriva anche il ruolo di rappresentante sindacale e componente Rsu Fim Cisl. "Abbiamo immediatamente inoltrato – spiega Massimo Mazzeo, segretario generale Fim Cisl Area metropolitana bolognese – la richiesta all’azienda di reintegro del nostro delegato sul proprio posto di lavoro. Anche perché potrebbe essere reintegrato, pagato, ma non presente al lavoro. E ci è stato comunicato che l’azienda farà ricorso all’ordinanza". A parere di Mazzeo questa importante sentenza fa chiarezza e giustizia su un provvedimento che, sin dal primo momento, era stato ritenuto dal sindacato illegittimo ed incomprensibile.

"L’ordinanza del tribunale del lavoro – continua il segretario generale – sancisce, inoltre, un principio fondamentale dello statuto dei lavoratori per cui nessuno può essere licenziato senza un giustificato motivo. E’ stata così restituita dignità al nostro delegato anche se nessun provvedimento potrà risarcire la sofferenza psicologica subita ingiustamente in questi tanti mesi". Da quanto si era appreso, il delegato era stato licenziato per via di una discussione in azienda avvenuta con un collega. Poi i due si erano chiariti. Ma la vicenda non era passata inosservata ai dirigenti aziendali che aveva contestato l’atteggiamento del delegato e da lì era scattato il licenziamento. Il Gruppo Proterm nasce negli anni Cinquanta e sin da subito inizia una importante crescita industriale che lo posiziona attualmente al primo posto come fatturato e market share nel settore dei trattamenti termici a livello nazionale. "Cogliamo – aggiunge Mazzeo – il messaggio di speranza, che questa sentenza porta con sé, rivolto a coloro che sono vittime di licenziamenti ingiusti, ovvero è importante aver fiducia nella legge, affidarsi alle strutture sindacali e non arrendersi".

p. l. t.