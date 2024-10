Delegazione di Drensteinfurt in visita, decolla il gemellaggio con la cittadina tedesca

Un ponte di amicizia tra Castel Maggiore e la Germania. Oggi arriva una rappresentanza del Comune tedesco di Drensteinfurt. Si tratta di una delegazione composta dal Comitato di gemellaggio di Drensteinfurt, città della Renania settentrionale – Vestfalia, con cui il Comune bolognese ha avviato relazioni di amicizia, ed è guidata dal sindaco Carsten Grawunder (nella foto con Isabella Biffi). Ad accoglierli ci sarà la delegazione italiana con in testa il sindaco Luca Vignoli. Il programma della visita, a cura dell’amministrazione comunale e dal comitato di gemellaggio, prevede incontri con le realtà educative e associative locali, dall’istituto statale di istruzione superiore Keynes alle strutture sportive, alla Casa delle arti, senza dimenticare una visita al Parco del sapere Ginzburg. Drensteinfurt e Castel Maggiore hanno già siglato la ’Carta di Amicizia’ tra le due città. La cittadina tedesca sorge nei pressi di Munster e conta circa 16.000 abitanti.

Nel locale liceo si studia anche l’italiano come lingua straniera, così come nel liceo Keynes di Castel Maggiore si studia il tedesco. E adesso, a parere dell’amministrazione comunale, sono molte le opportunità che con il gemellaggio si aprono soprattutto per i giovani. Sabato poi, alle 10, al Pas si terrà un incontro con le realtà associative di Castel Maggiore. "In questo periodo storico – aveva detto Grawunder in una precedente visita – i gemellaggi internazionali sono uno strumento valido e prezioso per tenere uniti i popoli".

p. l. t.