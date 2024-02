Deleghe ritirate: è scontro Franchi-sindaco

Aria di burrasca sul municipio di Lizzano in Belvedere. Il sindaco Sergio Polmonari ha ritirato le deleghe a Barbara Franchi, consigliera al Commercio, Turismo e Comunicazione. "A gennaio, su mia richiesta - racconta Barbara Franchi - ho incontrato Polmonari che mi ha proposto il ruolo di vicesindaco. Nei giorni seguenti ho declinato l’offerta, comunicando l’intenzione di candidarmi a mia volta. Nel frattempo ho continuato a assolvere con serietà il mio incarico, riscontrando un progressivo isolamento dal resto dell’amministrazione, fino alla telegrafica comunicazione di ieri, priva di motivazioni. Fino al mese scorso - continua Franchi - pareva che ci fosse la volontà del sindaco di passare il testimone. Da oggi, sia pure a malincuore, sono un consigliere di opposizione".

"Il ritiro delle deleghe, in questi casi, è un atto dovuto - dice Polmonari. Barbara Franchi ha legittimamente intrapreso un percorso autonomo rispetto all’amministrazione e, se devo dirla tutta, mi sarei aspettato che fosse lei a dimettersi. Il mio gesto non ha alcuna animosità, semplicemente serve a fare chiarezza". Barbara Franchi, 53 anni, imprenditrice, ha già lanciato sui social il progetto civico Montagna Viva, il cui infopoint sarà inaugurato il prossimo 8 marzo. Al di là dei progetti personali dei due contendenti, entrambi iscritti al Partito Democratico, non è ancora chiaro chi dei due sarà sostenuto dal partito. "So che il 16 febbraio c’è stata una riunione del circolo in cui è emersa una spaccatura - dice la consigliera. Da parte mia ho sempre cercato di collaborare con il Pd che sembrava condividere l’esigenza di rinnovamento in amministrazione. Poi, il peggioramento del clima dell’ultimo periodo, mi ha convinto a presentare un progetto civico autonomo. Altri consiglieri comunali hanno manifestato la volontà di unirsi".

"Io, come nel 2019 - afferma Polmonari - guiderò una lista civica, senza entrare nel merito delle appartenenze di ognuno. In montagna i problemi sono tanti e le forze troppo poche per dividersi. Certo, se il partito intende sostenermi e portare un contributo di idee mi fa piacere".

Nei prossimi giorni sapremo quale dei due candidati godrà del sostegno del Pd, in attesa del definitivo verdetto dei residenti di Lizzano.

Fabio Marchioni