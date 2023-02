D’Elia e Aldorasi rileggono Pavese

"E se avessimo sbagliato tutto? Se la memoria avesse bisogno di essere cantata in un altro modo intorno al quale non ci siamo mai realmente interrogati? E se invece fosse l’oblio a portare la luce?". Sono le domande che hanno ispirato la riscrittura scenica, ad opera di Luigi D’Elia e il regista Roberto Aldorasi, de La luna e i falò di Cesare Pavese, in prima nazionale al Laura Betti di

Casalecchio, stasera alle 21. D’Elia, dopo avere portato in scena Jack London, l’amore senza paura di Don Milani, lupi, naufragi, foreste e storie selvagge, si misura con un testo fondamentale del nostro Novecento, spostando il fuoco sull’umano, sulla ricerca

interiore, sul tema del ricordo e della memoria, privata e collettiva.